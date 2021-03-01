Survivor'da göz göre göre hile yapıldı iddiası ağızları açık bıraktı! Her şey bir kurgu mu herkesin gözü önünde... TV 8 ekranlarında haftanın 5 günü izleyici karşısına çıkan Survivor 2021 hakkında ortaya atılan iddialar hayli çarpıcı. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının ada konseyinde aday yazmamak için dokunulmaz oyununda verdiği mücadele merakla seyredilirken bazı dikkatli izleyicilerin gözünden kaçırmadığı bir detay kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Peki son dokunulmazlık oyununda bir hile yapılmış olabilir mi?