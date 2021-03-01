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    • 01.03.2021 12:27
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    'da göz göre göre hile yapıldı iddiası ağızları açık bıraktı! Her şey bir kurgu mu herkesin gözü önünde...

    Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programı 'de bazı sosyal medya kullanıcılarının iddiasına göre, son dokunulmazlık oyununda hile yapıldı. Detayı görenlerse şaştı kaldı... 14 sezondur izleyicilerinin karşısına çıkan, sunuculuğunu ve 'ın üstlendiği, ekranlarında haftanın 5 günü yayınlanan 'da rekabet hız kesmeden devam ediyor. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının hayatta kalma mücadelesi verdiği ve sadece bir kişinin şampiyon olacağı Survivor 2021'de oyunlar heyecana heyecan katarken son oyunda ortaya çıkan bir detay kafaları karıştırdı. Sosyal medya kullanıcıları arasında 'ünlülerin kazanması için kurgu yapıldı' iddiaları görseller kısa sürede yankı uyandırdı. Konuya dair ise henüz bir açıklama yok. İşte o iddianın detayları.

    Survivor'da göz göre göre hile yapıldı iddiası ağızları açık bıraktı!

    Survivor'da göz göre göre hile yapıldı iddiası ağızları açık bıraktı! Her şey bir kurgu mu herkesin gözü önünde... TV 8 ekranlarında haftanın 5 günü izleyici karşısına çıkan Survivor 2021 hakkında ortaya atılan iddialar hayli çarpıcı. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının ada konseyinde aday yazmamak için dokunulmaz oyununda verdiği mücadele merakla seyredilirken bazı dikkatli izleyicilerin gözünden kaçırmadığı bir detay kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Peki son dokunulmazlık oyununda bir hile yapılmış olabilir mi?

    Türk televizyonlarının uzun süreli yarışma programlarından olan Survivor 2021'in bugünkü bölümünde kritik dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler takımları kıyasıya mücadele etti.

    Kondüsyon ve dayanıklılık isteyen parkurlarda sayı üstünlüğü çoğunlukla ünlüler takımında oldu.

        Ünlüler takımının 3 sayılık farkla çıktığı son oyunda kazanması sonrası dokunulmazlık oyununu kazanan taraf ünlüler takımı oldu. Böylelikle gönüller takımı ada konseyinde üyelerinden birisini eleme adayı seçerek potaya gönderdi. Gönüllüler takımının potaya yolladığı isim ise Aleyna Çalışkan oldu. Ancak Survivor'a bambaşka bir olay damgasını vurdu.

        Son oynanan dokunulmazlık oyununda bazı sosyal medya kullanıcılarının iddiasına göre ünlülerin kazanması için destek sağlandı.

        Bu iddiaların kaynağı olaraksa bazı kareler örnek gösterildi.

            Gücün ön plana çıktığı son dokunulmaz oyununda ünlüler takımının ayaklarının altına bir destek sağlandığı iddia edildi.

            Bunun gibi pek çok görüntü ve iddia kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

            Bazı sosyal medya kullanıcıları ise bu bir hilenin göz göre göre yapılamayacağını bunun başka bir yabancı cisim olabileceğini iddia etti.
                Haberler Televizyon Survivor'da göz göre göre hile yapıldı iddiası ağızları açık bıraktı! Her şey bir kurgu mu herkesin gözü önünde...