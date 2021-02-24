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    • 24.02.2021 11:01
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    Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna sürpriz karakterle bir usta isim daha! Bu hafta beklenen kapışma gerçekleşiyor!

    Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna sürpriz karakterle bir usta isim daha dahil oldu. Atv ekranlarında bu hafta beklenen kapışma gerçekleşiyor! Uç bölgesinin kaderini belirleyecek savaşta Kayı Alpleri ile Bizans Ordusu karşı karşıya gelirken, müthiş savaşın galibi kim olacak? Görkemli prodüksiyonu ve soluk kesen hikayesi ile olduğu kadar zengin oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken ‘Kuruluş Osman’da sürpriz bir karaktere hayat verecek olan usta sanatçı, diziye yeni bir soluk getirecek! İşte Kuruluş Osman 37. bölümde yaşanacaklar ve diziye dahil olan usta isim...

    Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna sürpriz isim!

    Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna sürpriz karakterle bir usta isim daha dahil oldu. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da bu hafta; Osman Bey, Nikola'yı alt edebilmek için nasıl bir taktik kuracak? Nikola, Osman Bey'i tuzağa düşürebilecek mi? Bizans kuvvetleri ve Kayı alpleri arasındaki müthiş savaşın galibi kim olacak? Göktuğ, Nikola'nın güvenini kazanabilecek mi? Dündar Bey, yeni ittifakında aradığını bulabilecek mi? Malhun Hatun planlarını gerçekleştirebilecek mi? Malhun Hatun ve Bala Hatun arasında neler yaşanacak?

    Beklenen kapışma gerçekleşiyor! ATV ekranının heyecanla izlenen reyting rekortmeni dizi 'Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosuna usta bir isim katıldı. Dizinin bu hafta ekrana gelecek merakla beklenen bölümünde usta aktör Şahin Ergüney ilk kez seyirci karşısına çıkacak.

    Görkemli prodüksiyonu ve soluk kesen hikayesi ile olduğu kadar zengin oyuncu kadrosuyla da dikkat çeken 'Kuruluş Osman'da sürpriz bir karaktere hayat verecek Devlet Tiyatrosu sanatçısı Şahin Ergüney, kariyeri boyunca 60 çeşitli film ve dizilerde önemli rollerde izleyici karşısına çıktı.

    Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', Atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

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    NİKOLA'NIN TAKTİĞİ İŞE YARAYACAK MI?

    Osman Bey, Nikola'yı alt edebilmek için nasıl bir taktik kuracak? Nikola, Osman Bey'i tuzağa düşürebilecek mi? Bizans kuvvetleri ve Kayı alpleri arasındaki müthiş savaşın galibi kim olacak? Göktuğ, Nikola'nın güvenini kazanabilecek mi? Dündar Bey, yeni ittifakında aradığını bulabilecek mi? Malhun Hatun planlarını gerçekleştirebilecek mi? Malhun Hatun ve Bala Hatun arasında neler yaşanacak?

        OSMAN BEY BÜYÜK SAVAŞA HAZIRLANIYOR

        Çömlekçi İdris'in obadaki hainlerin ismini veremeden infaz edilmesinin ardından hainleri ortaya çıkarmak için harekete geçen Osman Bey, Nikola'nın Konstantinopolis'e çağırıldığı bilgisi alır. Nikola'yı ele geçirmek için bir baskın planlayan ve savaş hazırlıklarına başlayan Osman Bey, bu kez avını elinden kaçırmamaya kararlıdır. Papa'nın ajanları Melik ve Süleyman bu istihbaratın Osman Bey'e ulaştığının bilgisini verince, Nikola, Osman Bey'i ters köşeye yatırmak için plan kurar.

        MALHUN HATUN VE BALA HATUN ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR

        Targun'un ölümünün ardından Kumanların lideri haline gelen Göktuğ, kutsal emanetleri Nikola'ya götürerek onun güvenini kazanmaya çalışır. Çömlekçi İdris'in ölümünün ardından güvende olduğunu düşünen Dündar Bey yeni bir ittifak arayışına girer.

        Alpleriyle birlikte uç bölgesine gelen ve obası için yeni bir yurt bulmak için çalışan Malhun Hatun'a Osman Bey'in ilgisi Bala Hatun'u rahatsız eder. Malhun Hatun'un bey kızı tavrı Bala Hatun'la arasında soğuk rüzgarlar esmesine neden olur.
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        Haberler Televizyon Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna sürpriz karakterle bir usta isim daha! Bu hafta beklenen kapışma gerçekleşiyor!