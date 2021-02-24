Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna sürpriz karakterle bir usta isim daha! Bu hafta beklenen kapışma gerçekleşiyor!

Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna sürpriz karakterle bir usta isim daha dahil oldu. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da bu hafta; Osman Bey, Nikola'yı alt edebilmek için nasıl bir taktik kuracak? Nikola, Osman Bey'i tuzağa düşürebilecek mi? Bizans kuvvetleri ve Kayı alpleri arasındaki müthiş savaşın galibi kim olacak? Göktuğ, Nikola'nın güvenini kazanabilecek mi? Dündar Bey, yeni ittifakında aradığını bulabilecek mi? Malhun Hatun planlarını gerçekleştirebilecek mi? Malhun Hatun ve Bala Hatun arasında neler yaşanacak?

Beklenen kapışma gerçekleşiyor! ATV ekranının heyecanla izlenen reyting rekortmeni dizi 'Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosuna usta bir isim katıldı. Dizinin bu hafta ekrana gelecek merakla beklenen bölümünde usta aktör Şahin Ergüney ilk kez seyirci karşısına çıkacak.