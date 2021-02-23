Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen'in öpücüklü pozu sosyal medyayı salladı! Ünlü çifti bir de böyle görün...

Güzelliğiyle magazin gündeminden düşmeyen Fahriye Evcen Instagram'dan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Son olarak makyajsız fotoğrafıyla sevenlerinin karşısına çıkan güzel oyuncu Fahriye Evcen'in her paylaşımı yorum ve beğeni yağmuruna tutuluyor. Aracın içinde eşi Burak Özçivit ile çekildiği fotoğrafta 'öpücük' gönderen Fahriye Evcen, güzelliğiyle bir kez daha adından söz ettirdi. Yer aldığı her projede yeteneğini konuşturan Fahriye Evcen, ilk oyunculuk deneyimini 2005 yılında gerekleştirdi. O zamanlar henüz 19 yaşında olan Evcen'in değişimi ise sosyal medya gündeminde...

23.02.2021 14:22 - Son Güncelleme: 23.02.2021 14:48 BU GALERİYİ PAYLAŞ





