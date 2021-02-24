Kuruluş Osman'ın Gündüz'ü Emre Basalak'ın eşi bakın kim çıktı! Emre Basalak'ın güzeller güzeli eşi Pınar meğer...

Çarşamba akşamalarının tartışmasız lideri Kuruluş Osman yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrolünde Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Erkan Avcı, Didem Balçın, Yeşim Ceren Bozoğlu, Görkem Kanbolat Arslan, Seçkin Özdemir, Seray Kaya, Mert Turak, Özge Törer gibi isimleri bulunduran Atv dizisi Kuruluş Osman'ın en çok dikkat çeken oyuncularından biri de Gündüz karakterine hayat veren Emre Basalak. Oyuncu hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği konu Emre Basalak'ın eşi oldu. Meğer o da sahnelerden ve sanat camiasından uzak bir isim değilmiş. İşte başta Emre Basalak olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

24.02.2021 08:51 - Son Güncelleme: 24.02.2021 08:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





