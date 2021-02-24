Kuruluş Osman'da bu akşam yaşanacak gelişmelerle heyecan dorukta olacak. Dizinin hikayesine geçen hafta Malhun Hatun eklendi. Umur Bey'in kızı olan Malhun Hatun'un hayatı dizinin yayınlandığı saatlerde merakla araştırılıyor. Peki, Malhun Hatun ve Umur Bey kimdir? Osman Bey eşleri ve çocukları kimlerdir? Malhun Hatun ile çocuğu oldu mu? İşte merak edilenler...
MALHUN HATUN TARİHTE KİMDİR?
Malhun Hâtun, (ö. Kasım 1326), ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin 1280'de evlendiği ilk eşidir. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'in annesidir.
İşte hayatı hakkında bilgiler;
Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir. Vakfıyesinde adı Malhun binti Ömer Bey olarak gösterilmiştir.
Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur. Osmanlı padişahlarının doğma büyüme yabancı kadınları sarayda Müslümanlaştırarak kendilerine eş yapma geleneği o dönemde olmadığı için Malhun Hatun'un Türk olduğu kesindir.