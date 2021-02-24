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    • 24.02.2021 16:36
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    Malhun Hatun ve Umur Bey kimdir? ve çocukları kimlerdir? Malhun Hatun ile çocuğu oldu mu?

    Malhun Hatun ve Umur Bey kimdir sorusu hakkındaki araştırmalar yoğunluk kazandı. Son haftalarda çok konuşulan karakterlerden birisi de birisi de Malhun Hatun oldu. Geçen hafta ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy dizinin kadrosuna Malhun Hatun olarak katıldı. Tarihi şahsiyet hakkında detaylı bilgileri öğrenmek isteyen izleyiciler ise konu hakkında araştırma yapıyor. Peki, Malhun Hatun ve Umur Bey kimdir? ve çocukları kimlerdir? Malhun Hatun ile çocuğu oldu mu? İşte bilgiler...

    Malhun Hatun ve Umut Bey kimdir?

    Kuruluş Osman'da bu akşam yaşanacak gelişmelerle heyecan dorukta olacak. Dizinin hikayesine geçen hafta Malhun Hatun eklendi. Umur Bey'in kızı olan Malhun Hatun'un hayatı dizinin yayınlandığı saatlerde merakla araştırılıyor. Peki, Malhun Hatun ve Umur Bey kimdir? Osman Bey eşleri ve çocukları kimlerdir? Malhun Hatun ile çocuğu oldu mu? İşte merak edilenler...

    MALHUN HATUN TARİHTE KİMDİR?

    Malhun Hâtun, (ö. Kasım 1326), ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin 1280'de evlendiği ilk eşidir. Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'in annesidir.

    İşte hayatı hakkında bilgiler;

    Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir. Vakfıyesinde adı Malhun binti Ömer Bey olarak gösterilmiştir.

    Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur. Osmanlı padişahlarının doğma büyüme yabancı kadınları sarayda Müslümanlaştırarak kendilerine eş yapma geleneği o dönemde olmadığı için Malhun Hatun'un Türk olduğu kesindir.

        KURULUŞ OSMAN 47. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

        "Bilirim şehit vereceğiz; bilirim öleceğiz. Lakin sancağımızı asla yere düşürmeyeceğiz."

        OSMAN BEY BÜYÜK SAVAŞA HAZIRLANIYOR

        Çömlekçi İdris'in obadaki hainlerin ismini veremeden infaz edilmesinin ardından hainleri ortaya çıkarmak için harekete geçen Osman Bey, Nikola'nın Konstantinopolis'e çağırıldığı bilgisi alır.

        Nikola'yı ele geçirmek için bir baskın planlayan ve savaş hazırlıklarına başlayan Osman Bey, bu kez avını elinden kaçırmamaya kararlıdır. Papa'nın ajanları Melik ve Süleyman bu istihbaratın Osman Bey'e ulaştığının bilgisini verince, Nikola, Osman Bey'i ters köşeye yatırmak için plan kurar.

        MALHUN HATUN VE BALA HATUN ARASINDA SOĞUK RÜZGARLAR

        Targun'un ölümünün ardından Kumanların lideri haline gelen Göktuğ, kutsal emanetleri Nikola'ya götürerek onun güvenini kazanmaya çalışır. Çömlekçi İdris'in ölümünün ardından güvende olduğunu düşünen Dündar Bey yeni bir ittifak arayışına girer.

            Alpleriyle birlikte uç bölgesine gelen ve obası için yeni bir yurt bulmak için çalışan Malhun Hatun'a Osman Bey'in ilgisi Bala Hatun'u rahatsız eder. Malhun Hatun'un bey kızı tavrı Bala Hatun'la arasında soğuk rüzgarlar esmesine neden olur.

            NİKOLA'NIN TAKTİĞİ İŞE YARAYACAK MI?

            Osman Bey, Nikola'yı alt edebilmek için nasıl bir taktik kuracak? Nikola, Osman Bey'i tuzağa düşürebilecek mi? Bizans kuvvetleri ve Kayı alpleri arasındaki müthiş savaşın galibi kim olacak? Göktuğ, Nikola'nın güvenini kazanabilecek mi? Dündar Bey, yeni ittifakında aradığını bulabilecek mi? Malhun Hatun planlarını gerçekleştirebilecek mi? Malhun Hatun ve Bala Hatun arasında neler yaşanacak?
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            Haberler Televizyon Malhun Hatun ve Umur Bey kimdir? Osman Bey eşleri ve çocukları kimlerdir? Malhun Hatun ile çocuğu oldu mu?