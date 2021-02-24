"İKİ TAKIM DA MÜKEMMEL"

Yarışmaya katıldığı ilk gün Yiğit Oruçoğlu, ''Çok mutluyum ve heyecanlıyım, uzun yıllardır hayalini kuruyorum. Savaşmaya geldim. İki takımda mükemmel. '' açıklamasını yaptı.

Survivor 2021 ünlüler takımına yedek yarışmacı listesinden dahil olan Yiğit Oruçoğlu, Survivor'ı eğer ki kazanırsa ödülün büyük bir kısmını eğitiminde kullanmak, geri kalanını da yatırım yapmak istiyor. Survivor'da yarışmak istediği takıma seçebilse gönüllüler takımını seçeceğini belirten Yiğit Oruçoğlu, yarışmanın favori yarışmacıları arasında yer alıyor.

7. HAFTA SMS SIRALAMASI

1 - Batuhan

2 - İsmail

3 - Çağrı

4 - İlayda

5 - Doğan

6 - Melis

7 - Sergen

8 - Öykü

9 - Merve

10 - Yiğit

11 - Barış

12 - Gonca

ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

Survivor'da dokunulmazlık oyunlarını kaybeden ünlüler takımı ilk olarak aralarına yeni gelen Yiğit'i potaya göndermişti. Ardından ikinci kez Çağrı elemeye aday oldu.

SMS birincisi ikinci defa Batuhan Karacakaya oldu. Survivor Batuhan ise üçüncü aday olarak İlayda'yı çıkardı