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    • 24.02.2021 10:01
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    • 24.02.2021 10:01
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    Dün akşamdan bu yana ? Sorusunun yanıtı merakla araştırılanlar arasında yer alıyor. Survivor 2021 yedek yarışmacılarından biri olan Yiğit Oruçoğlu bu hafta elenen isim oldu ve yarışmaya kısa süre içerisinde veda etmek durumunda kaldı. Peki SMS birincisi kim oldu, eleme adayları kimlerdi? İzleyiciler bu gelişme üzerine , , ? Sorgulamaları sıklıkla yapılır oldu. İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Survivor Yiğit kimdir?

    Survivor Yiğit kimdir? Survivor Yiğit Oruçoğlu kaç yaşında, evli mi, Instagram hesabı ne? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulanıyor. TV8'in fenomen yarışmasında dün akşam ada konseyi toplantı ve bu kez veda eden isim oldukça şaşırttı. Yarışmacıların kaderini belirleyen Survivor dokunulmazlık oyunlarından sonra eleme adayları belirlenmişti. En düşük SMS oyunu alan veda etti, bu isim de Survivor Yiğit oldu. İşte detaylar…

    SURVİVOR YİĞİT ORUÇOĞLU KİMDİR?

    Survivor Yiğit Oruçoğlu, 19 Ocak 2000 İstanbul Kadıköy doğumludur. 21 yaşında olan Yiğit Oruçoğlu hayatını İstanbul'da ikamet ettirmektedir. Bugüne dek hayatında sürekli sporun olduğunu belirten Yiğit Oruçoğlu, aslen anne tarafından Trabzon, baba tarafından ise Erzincanlıdır. Doğuş Üniversitesinde Endüstri Mühendisliği okumakta olan Yiğit Oruçoğlu, Survivor'a hayallerini gerçekleştirmek için geldiğinden ve yarışmada elinden gelenin en iyisini yapacağından bahsediyor.

    Yiğit Oruçoğlu, 14 yaşına kadar profesyonel yüzme sporu ile ve daha sonrasında 5 sene basketbolda birçok müsabakada yer almıştır. Şuan aktif olarak Crossfit sporu ile ilgilenen başarılı sporcu, Survivor'a oldukça kuvvetli bir fizikle geldiğini belirtiyor. Henüz öğrenci olmaktan olan Yiğit Oruçoğlu'nun medeni hali bekardır. Survivor 2021 yedek yarışmacılar arasından ünlüler takımına katılan Yiğit Oruçoğlu boy ve fiziğiyle dikkat çekti.Survivor Yiğitoğlu 1.87 boyunda, 84 kilodur. Survivor ünlüler takımında yer alan Yiğit Oruçoğlu'nun Instagram adresi merak ediliyor. Yiğit Oruçoğlu'nun Instagram adresi :@yigitorucoglu'dur.

        "İKİ TAKIM DA MÜKEMMEL"

        Yarışmaya katıldığı ilk gün Yiğit Oruçoğlu, ''Çok mutluyum ve heyecanlıyım, uzun yıllardır hayalini kuruyorum. Savaşmaya geldim. İki takımda mükemmel. '' açıklamasını yaptı.

        Survivor 2021 ünlüler takımına yedek yarışmacı listesinden dahil olan Yiğit Oruçoğlu, Survivor'ı eğer ki kazanırsa ödülün büyük bir kısmını eğitiminde kullanmak, geri kalanını da yatırım yapmak istiyor. Survivor'da yarışmak istediği takıma seçebilse gönüllüler takımını seçeceğini belirten Yiğit Oruçoğlu, yarışmanın favori yarışmacıları arasında yer alıyor.

        7. HAFTA SMS SIRALAMASI

        1 - Batuhan
        2 - İsmail
        3 - Çağrı
        4 - İlayda
        5 - Doğan
        6 - Melis
        7 - Sergen
        8 - Öykü
        9 - Merve
        10 - Yiğit
        11 - Barış
        12 - Gonca

        ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

        Survivor'da dokunulmazlık oyunlarını kaybeden ünlüler takımı ilk olarak aralarına yeni gelen Yiğit'i potaya göndermişti. Ardından ikinci kez Çağrı elemeye aday oldu.

        SMS birincisi ikinci defa Batuhan Karacakaya oldu. Survivor Batuhan ise üçüncü aday olarak İlayda'yı çıkardı
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        Haberler Televizyon Survivor Yiğit kimdir? Survivor Yiğit Oruçoğlu kaç yaşında, evli mi, Instagram hesabı ne?