Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin'den Meksika'da gecikmeli balayı! Kuruluş Osman'ın Targun Hatun'uydu...

Kuruluş Osman'ın Targun Hatun'uydu... Bala Hatun tarafından öldürülerek reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman'a veda eden oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, şu sıralar kendisi gibi oyuncu olan eşi Cansel Elçin ile Meksika'da balayının keyfini çıkartıyor.