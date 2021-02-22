Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin'den Meksika'da gecikmeli balayı! Kuruluş Osman'ın Targun Hatun'uydu...
Kuruluş Osman'ın Targun Hatun'uydu... Bala Hatun tarafından öldürüldükten sonra diziye veda eden Zeynep Tuğçe Bayat, eşi Cansel Elçin ile Meksika'da. Geçtiğimiz ay bebek açıklaması ile dikkat çeken oyuncu eşler, Ağustos 2020'de dünyaevine girmiş ancak iş yoğunluğu nedeniyle balayına çıkamamışlardı. Kuruluş Osman'a veda ettikten sonra balayına gitmeye veren ikili, Meksika'da güneşli havanın tadını çıkartıyor...
22.02.2021 12:14
- Son Güncelleme: 22.02.2021 12:16
Kuruluş Osman'ın Targun Hatun'uydu... Bala Hatun tarafından öldürülerek reyting rekortmeni dizi Kuruluş Osman'a veda eden oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, şu sıralar kendisi gibi oyuncu olan eşi Cansel Elçin ile Meksika'da balayının keyfini çıkartıyor.
Namlı bir Peçenek beyinin kızı olan karakteriyle hikayeye dahil olan Zeynep Tuğçe Bayat, Kuruluş Osman'daki karakteri ile dikkat çeken oyuncular arasında yer alıyordu. Ancak Bala Hatun, Targun Hatun'un fişini çekti, güzel oyuncu senaryo gereği diziye veda etti.
2020 Ağustos ayında oyuncu Cansel Elçin ile dünyaevine giren Zeynep Tuğçe Bayat, İstanbul'un soğuğundan Meksika'nın güneşli ve sıcak havasına uçtu. Çift, bu vesileyle Elçin'in Meksiko City'de yaşayan akrabalarını da ziyaret etti.
Ardından ülkenin en turistik şehri Cancun'a geçen çift, burada Karayipler'in serin sularında denizin tadını çıkardı.
Mutlu bir evlilikleri bulunan ünlü çift, 2020 yılının Ağustos ayında uzun süredir devam eden birlikteliklerini evlilik ile taçlandırmıştı.