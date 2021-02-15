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    • 15.02.2021 17:24
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    İZLE 15 Şubat 2021 Pazartesi | ATV linki YOUTUBE 'Düğüne gidiyorum' dediği kocası meğer kendi nişanına...

    canlı yayınında bugün, (15 Şubat 2021 Pazartesi) neler yaşanıyor?1.5 aylık hamile olan iddiaların odağındaki Serap canlı yayında! Gerçekler bugün ortaya çıkacak! "Düğüne gidiyorum" diyen kocası Mehmet'i kendi elleriyle hazırladı! Meğer o nişan Mehmet'in nişanıymış! O da yetmedi bir başkasından 3 çocuk dünyaya getirdi. Şoke eden olaylar zincirinde Sevda Hanım'ın feryadı! "Rabia ile mutlu yuvamıza nazar değdi, kem gözlere geldik" diyen , karısı Rabia için stüdyoya geliyor. Hepsi ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında.

    Esra Erol'da bugün... 15 Şubat 2021

    Esra Erol canlı yayında bugün (15 Şubat 2021) neler oluyor? Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer alıyor.

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    1.5 aylık hamile olan iddiaların odağındaki Serap canlı yayında! Gerçekler bugün ortaya çıkacak!


    "Nazar değdi, kem gözlere geldik! Baldızlarım ve kayınvalidem yuvamı yıktı, karım Rabia'yı elimden aldılar" diyen Ömer Bey'in feryadı!


        Akılalmaz yalanlar, korkutan büyük şüphe! 18 yaşındaki kızı Suna 23 Ocak'ta ortadan kayboldu!


        "Düğüne gidiyorum" diyen kocası Mehmet'i kendi elleriyle hazırladı! Sevda Hanım'ın kocası meğer kocası kendi nişanına gidiyormuş! O da yetmedi bir başkasından 3 çocuk dünyaya getirdi! Sevda'nın tek isteği kocasını bulup bir an önce boşanmak!


        Skandal bitmiyor, olay bitmiyor! Sevgilisi Serap'tan ayrılıp karısı Zekiye'ye geri dönen Ömer beyin başına neler geldi?
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        Haberler Televizyon Esra Erol ATV CANLI YAYIN İZLE 15 Şubat 2021 Pazartesi | ATV linki YOUTUBE 'Düğüne gidiyorum' dediği kocası meğer kendi nişanına...