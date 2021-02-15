

"Düğüne gidiyorum" diyen kocası Mehmet'i kendi elleriyle hazırladı! Sevda Hanım'ın kocası meğer kocası kendi nişanına gidiyormuş! O da yetmedi bir başkasından 3 çocuk dünyaya getirdi! Sevda'nın tek isteği kocasını bulup bir an önce boşanmak!