Esra Erol 'bu yıl öpmeye yanında olmaya korkuyorum' dedi annesini yeni yaşını kutladı! Esra Erol'un büyük oğlu aynı anneannesi...

Esra Erol 'bu yıl öpmeye yanında olmaya korkuyorum' dedi annesini yeni yaşını kutladı! Esra Erol'un büyük oğlu aynı anneannesi...
Esra Erol 'bu yıl öpmeye, yanında olmaya korkuyorum' dedi, annesini yeni yaşını kutladı! Atv ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, annesinin yaş gününde yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Koronavirüs nedeni ile bu yıl annesinin yanında olamadığını ifade eden Erol, duygulanı döktüğü satırlarla takipçilerini hüzünlendirdi. Kısa sürede ünlüler tarafından da yorum ve beğeni yağmuruna tutulan Esra Erol ve annesini yan yana görenler, başarılı sunucunun büyük oğlu Ömer Erol'un anneannesine benzediğine de dikkat çekmeden geçmedi. İşte Esra Erol'un ailesi başta olmak üzere ve ünlülerin aileleri...
Esra Erol annesi Necla Hanım'ın doğum gününü uzaktan kutlamanın burukluğunu yaşıyor. Pandemi nedeni ile 61 yaşına giren annesinin yanında olmayan Esra Erol, duygularını Instagram hesabından paylaştı. Ekranların sevilen ismi Esra Erol'un annesini görenler, torununun anneannesine benzediğine yönelik yorumlarıyla dikkat çekti.
Esra Erol Instagram'dan annesinin doğum gününü kutladığı paylaşıma, "Bir yıl önce bugün 60 yaşını seni içime çeke çeke koklayarak öperek kutladım. Bu yıl öpmeye yanında olmaya korkuyorum. Sen sağlıklı ol yine rabbim nasip etsin yine kutlarız.
Benim mücadeleci, fedakar kadınım. İyi ki benim annemsin. İyi kalplim" satırlarını yazdı.