Maraşlı 6. bölüm canlı izle! ATV dizisi Maraşlı son bölüm izle!

Maraşlı 6. bölüm canlı izle! Maraşlı son bölüm izle! ATV ekranlarının sevilen dizisi Maraşlı'da bu hafta birbirinden sürpriz gelişmeler yaşanacak. Dizide bu hafta; tüm kartlarını oynayan Savaş, Ozan'ı da tehdit edecek. Savaş, Ozan'a 24 saat süre verecek. 24 saat sonunda Türel Ailesi'ni ve Ozan'ı hayatlarını değiştirecek bir sürpriz bekleyecek.
MARAŞLI 6. BÖLÜM CANLI İZLE!
Aşağıdaki bağlantıdan dizinin 6. bölümünü izleyebilirsiniz.
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MARAŞLI 6. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Savaş, Mahur'u kaçırır, zindan gibi bir odaya kapatır. Mahur'a çok kötü davranmaktadır. Mahur, ilk defa ölüme çok yaklaşmıştır. Mahur, Maraşlı'nın öldüğünü sanmaktadır.
Savaş, Aziz'den; Mahur'un, ailesiyle ilgili gerçekleri öğrenmesini istemiyorsa Maraşlı'yı öldürmesini ister. Aziz, kızını kaybetmemek için Maraşlı'yı öldürmeyi göze alacak mı?
Tüm kartlarını oynayan Savaş, Ozan'ı da tehdit eder. Savaş, Ozan'a 24 saat süre verir. 24 saat sonunda Türel Ailesi'ni ve Ozan'ı hayatlarını değiştirecek bir sürpriz beklemektedir. Mahur, arkadaşı Betül'ün düzenleyeceği kermese Zeliş'i de davet eder. Bu davet Maraşlı'ya tehlikeli gelir ama Mahur'u kıramaz. Kermeste keyifli vakit geçiren Maraşlı, Mahur ve özellikle Zeliş'in mutluluğuna gölge düşer. Kermeste yaşananlar Maraşlı'yı yeni bir yol ayrımına getirecektir.