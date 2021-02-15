Son bölümü ilgiyle izleyenler Gönül Dağı 17.bölüm fragmanını merakla bekliyordu ve yayınlanınca heyecanlandırdı. TRT 1'in Cumartesi akşamları ekrana gelen dizisinin son bölümünde neler yaşanmıştı, yeni bölümde hangi gelişmeler yaşanacak? Özellikle Gönül Dağı 17.bölüm fragmanındaki "Burası bozkır, burada kötü hisler barınamaz" sözleri kulaklardan gitmiyor. İşte henüz izlememiş olanlar için Gönül Dağı dizisine dair bilgiler…
GÖNÜL DAĞI 17.BÖLÜM FRAGMANI
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
"Taner ve Dilek yeniden kavuşmuştur. Ancak bu kavuşma Süleyman'ın tehdidiyle yara alır. Süleyman, Taner ve amcaoğullarının aldığı yatırımı iptal ettirir. Bu haberle yıkılan Taner, çare ararken bütün olan biteni Gülsüm öğretmen öğrenir. Bu durum Gülsüm'ü çok kızdırır. Süleyman'ın karşısına dikilir ve büyük bir hesaplaşma yaşanır… Bu hesaplaşma Taner ve Dilek'i nasıl etkileyecektir?
Öte tarafta Dilek, çobanın kendisine verdiği sırrı Taner'e açıklayacaktır. Bu sır, Taner ve Dilek'i nasıl etkileyecektir?
Zahide, çocuklarını Fikret'e yemeğe gönderir. Ancak çocuklar burada Fikret'in bambaşka bir yüzüyle karşılaşır. Bu durum Zahide'yi bir karar vermeye iter. Zahide, Sefer'i tercih edecek midir?.."
GÖNÜL DAĞI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Gönül Dağı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor.
GÖNÜL DAĞI KONUSU VE OYUNCULARI
Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...
Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…
Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…
Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...