GÖNÜL DAĞI 17.BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?



"Taner ve Dilek yeniden kavuşmuştur. Ancak bu kavuşma Süleyman'ın tehdidiyle yara alır. Süleyman, Taner ve amcaoğullarının aldığı yatırımı iptal ettirir. Bu haberle yıkılan Taner, çare ararken bütün olan biteni Gülsüm öğretmen öğrenir. Bu durum Gülsüm'ü çok kızdırır. Süleyman'ın karşısına dikilir ve büyük bir hesaplaşma yaşanır… Bu hesaplaşma Taner ve Dilek'i nasıl etkileyecektir?

Öte tarafta Dilek, çobanın kendisine verdiği sırrı Taner'e açıklayacaktır. Bu sır, Taner ve Dilek'i nasıl etkileyecektir?

Zahide, çocuklarını Fikret'e yemeğe gönderir. Ancak çocuklar burada Fikret'in bambaşka bir yüzüyle karşılaşır. Bu durum Zahide'yi bir karar vermeye iter. Zahide, Sefer'i tercih edecek midir?.."