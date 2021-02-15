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    • 15.02.2021 11:16
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    : Burası bozkır, burada kötü hisler barınamaz! de neler yaşandı?

    İzleyiciler tarafından merakla ve heyecanla beklenen Gönül Dağı 17.bölüm fragmanı yayınlandı ve hemen izlenmeye başlandı. Cumartesi akşamları TRT 1’de yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizinin yeni bölüm fragmanındaki sahneler heyecanlandırdı. “Burası bozkır, burada kötü hisler barınamaz” sözleri hafızalara kazındı. Konusu ve oyuncuları ile yayınlandığı günden buy ana ilgiyle takip edilen de neler yaşandı? İşte merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Gönül Dağı 17. bölüm fragmanı: Burası bozkır, burada kötü hisler barınamaz!

    Son bölümü ilgiyle izleyenler Gönül Dağı 17.bölüm fragmanını merakla bekliyordu ve yayınlanınca heyecanlandırdı. TRT 1'in Cumartesi akşamları ekrana gelen dizisinin son bölümünde neler yaşanmıştı, yeni bölümde hangi gelişmeler yaşanacak? Özellikle Gönül Dağı 17.bölüm fragmanındaki "Burası bozkır, burada kötü hisler barınamaz" sözleri kulaklardan gitmiyor. İşte henüz izlememiş olanlar için Gönül Dağı dizisine dair bilgiler…

    GÖNÜL DAĞI 17.BÖLÜM FRAGMANI

    SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    "Taner ve Dilek yeniden kavuşmuştur. Ancak bu kavuşma Süleyman'ın tehdidiyle yara alır. Süleyman, Taner ve amcaoğullarının aldığı yatırımı iptal ettirir. Bu haberle yıkılan Taner, çare ararken bütün olan biteni Gülsüm öğretmen öğrenir. Bu durum Gülsüm'ü çok kızdırır. Süleyman'ın karşısına dikilir ve büyük bir hesaplaşma yaşanır… Bu hesaplaşma Taner ve Dilek'i nasıl etkileyecektir?
    Öte tarafta Dilek, çobanın kendisine verdiği sırrı Taner'e açıklayacaktır. Bu sır, Taner ve Dilek'i nasıl etkileyecektir?
    Zahide, çocuklarını Fikret'e yemeğe gönderir. Ancak çocuklar burada Fikret'in bambaşka bir yüzüyle karşılaşır. Bu durum Zahide'yi bir karar vermeye iter. Zahide, Sefer'i tercih edecek midir?.."

    GÖNÜL DAĞI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Gönül Dağı, Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde çekiliyor.

    GÖNÜL DAĞI KONUSU VE OYUNCULARI

    Bozkırda bir Anadolu masalı... Sapsarı toprakların, yıllarca dile gelen efsanelerin, unutulmaz aşkların hikayesidir Gönül Dağı...

    Küçük dünyalarında büyük hayaller yeşerten Anadolu çocuklarının hikayesidir Gönül Dağı…

    Bozkırda hayallerinin peşinden koşan ve tüm engellere rağmen imkansızı başarmaya çalışan 3 kuzenin hikayesidir Gönül Dağı…

    Yazdığı tüm hikayelerde bozkırı ve bu coğrafyada yaşayan insanları samimi bir dille eserlerine yansıtan "Bozkırın kalemi" Mustafa Çiftçi'nin gün yüzüne çıkmamış öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı, ilk bölümde izleyicilerin beğenisini kazanacak ekranlara kilitleyecek bir dizi...

        İzleyenlerin memleket özlemini giderecek görsel bir şölen...

        Berk Atan ve Gülsüm Ali İlhan'ın başrollerini üstlendiği dizi, bozkırın ortasında yer alan şirin bir kasabada yaşayan sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatıyor. Efsaneleri, gelenekleri, şehirlerde unutulmaya yüz tutmuş değerleri gönülden yaşayan, alın teriyle kazanırken sevdasını yüreğiyle hisseden, umutları ve hayalleri uğruna yaşam mücadelesi veren insanların hikayesi...

        Çocukluk aşkı Dilek'le bir gün buluşma hayali kuran Taner'in kuzenleriyle yaptığı müthiş icat… Düğüncüleri, ağıtçıları, gelenekleri, tüm samimiyetiyle Anadolu insanı... Bozkır topraklarının süsü özgürlük timsali Yılki Atları...

        Berk Atan-Taner

        Gülsim Ali İlhan-Dilek

        Yavuz Sepetçi-Ciritçi Abdullah

        Ege Aydan-Celal Bey

        Semih Ertürk-Veysel

        Ecem Özkaya-Zahide

        Erdal Cindoruk-Ağıtçı Hüseyin

        Hazal Çağlar-Asuman
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        Haberler Televizyon Gönül Dağı 17. bölüm fragmanı: Burası bozkır, burada kötü hisler barınamaz! Gönül Dağı son bölümde neler yaşandı?