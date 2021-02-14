ATV ekranlarının sevilen ismi Esra Erol bu kez de küresel çevre sorunu haline gelen su tasarrufu için kolları sıvadı. "Su biterse hayat biter. Suyun dili yok, suyun sözcüsü ol" diyen Esra Erol, 3 ile 10 yaş arasındaki çocuklarla çevrimiçi platformda bir araya geldi ve onlardan söz aldı.