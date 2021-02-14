Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 14.02.2021 13:05
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.02.2021 13:29
    ABONE OL

    'dan duyarlı davranış! "Suyun sözcüsü ol” dedi çocuklarla bir araya geldi

    Hafta içi her gün birbirinden farklı hikâyeleri ekranlarına taşımaya devam eden , bu sefer küresel bir çevre sorunu haline gelen su tasarrufu için iş başındaydı. Su tüketimine dikkat çekmek ve suyun sözcüsü olmaları için 3 ile 10 yaş arasındaki çocuklarla çevrimiçi platformda bir araya gelen Esra Erol, değişikliğinin dünyamızı her yıl biraz daha ısıttığını, suyu gereksiz yere harcamamamız gerektiğinin altını çizdi.

    ATV ekranlarının sevilen ismi Esra Erol bu kez de küresel çevre sorunu haline gelen su tasarrufu için kolları sıvadı. "Su biterse hayat biter. Suyun dili yok, suyun sözcüsü ol" diyen Esra Erol, 3 ile 10 yaş arasındaki çocuklarla çevrimiçi platformda bir araya geldi ve onlardan söz aldı.

    ESRA EROL SU TASARRUFU İÇİN ÇOCUKLARLA BULUŞTU

    Esra Erol, su tüketimine dikkat çekmek ve suyun sözcüsü olmaları için 3 ile 10 yaş arasındaki çocuklarla çevrimiçi platformda bir araya geldi. Erol, çocuklarla suyu dikkatli kullanmak için buluştuklarının altını çizerek onlara su tasarrufu hakkında bazı önerilerde bulundu.

    İklim değişikliğinin dünyamızı her yıl biraz daha ısıttığını, suyu gereksiz yere harcamamamız gerektiğinin altını çizdi. Çocuklara suyu nasıl koruduklarını soran Erol, çocuklardan şaşırtıcı cevaplar aldı. Bunun üzerine "dünyamızın geleceğini, siz çocuklar koruyacaksınız" dedi.
        Haberler Magazin Esra Erol'dan duyarlı davranış! "Suyun sözcüsü ol” dedi çocuklarla bir araya geldi