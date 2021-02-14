ATV ekranlarının sevilen ismi Esra Erol bu kez de küresel çevre sorunu haline gelen su tasarrufu için kolları sıvadı. "Su biterse hayat biter. Suyun dili yok, suyun sözcüsü ol" diyen Esra Erol, 3 ile 10 yaş arasındaki çocuklarla çevrimiçi platformda bir araya geldi ve onlardan söz aldı.
ESRA EROL SU TASARRUFU İÇİN ÇOCUKLARLA BULUŞTU
Esra Erol, su tüketimine dikkat çekmek ve suyun sözcüsü olmaları için 3 ile 10 yaş arasındaki çocuklarla çevrimiçi platformda bir araya geldi. Erol, çocuklarla suyu dikkatli kullanmak için buluştuklarının altını çizerek onlara su tasarrufu hakkında bazı önerilerde bulundu.
İklim değişikliğinin dünyamızı her yıl biraz daha ısıttığını, suyu gereksiz yere harcamamamız gerektiğinin altını çizdi. Çocuklara suyu nasıl koruduklarını soran Erol, çocuklardan şaşırtıcı cevaplar aldı. Bunun üzerine "dünyamızın geleceğini, siz çocuklar koruyacaksınız" dedi.