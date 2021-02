ÖZ ABİSİ CİNSEL İSTİSMARDA BULUNMUŞ

Esra Erol bu istismarın ne olduğunu sorunca Şerife Can sırrı ifşa etti. Evden kaçan Gülbeyaz 10 yaşındayken öz ağabeyi Muzaffer Can tarafından cinsel istismara maruz kalmış. İstismarın sözlü olduğunu iddia eden anne Şerife Can, olayı öğrenince eşiyle birlikte oğullarını dövüp sokağa attıklarını söyledi.

Gülbeyaz'ı taciz eden ağabey Muzaffer Can'ın hikayesi de hayli karışıktı. 17 yaşındayken kendisinden yaşça büyük ve 1 çocuğu olan Habibe isimli kadınla birlikte yaşıyordu. 7 yıldır devam eden bu ilişkiden biri 3 diğeri 1 yaşında 2 çocuk sahibi. Gülbeyaz'ın kaçtığı Abdülkadir Ördek ise abisinin sevgilisi Habibe'nin erkek kardeşiydi.

Anne Şerife Can'ın korkunç sırrı ifşa etmesinin ardından kaçak olan Gülbeyaz Can canlı yayına geldi. Abdülkadir Ördek'e kaçmadığını iddia eden genç kız günler sonra doğruyu söyleyerek Abdülkadir Örnek'le beraber olduğunu söyledi.

Esra Erol genç kıza 10 yaşındayken ağabeyi Muzaffer Can tarafından sözlü cinsel tacize uğradığı olayı hatırlattı. Bunun doğru olup olmadığını sorunca Gülbeyaz, "Evet bu doğru" dedi. Bunun üzerine avukat Hülya Kuran, "Peki sizi mağdur eden ağabeyin yanına niye gittiniz" diye sordu... Gülbeyaz, "Ben aslında oraya gitmeyecektim. Ben babamın yüzünden gittim. Ben direk kadın sığınma evine gidecektim" yanıtını verdi.