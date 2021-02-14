Nasuh'un planı işleri iyice içinden çıkılmaz bir hale getiriyor! Hercai 59. yeni bölümde neler olacak? İntikamdan doğan imkansız bir aşk hikayesinin anlatıldığı Hercai'nin yeni bölümü yine nefes kesen anlara sahne olacak.
Oyuncu kadrosunda Akın Akınözü (Miran Aslanbey), Ebru Şahin (Reyyan Şadoğlu), Ayda Aksel (Azize Aslanbey), Serhat Tutumluer (Hazar Şadoğlu), Macit Sonkan (Nasuh Şadoğlu), Gülçin Santırcıoğlu (Sultan Aslanbey), Oya Unustası (Gönül Aslanbey), İlay Erkök (Yaren Şadoğlu), Tansu Taşanlar (Azad Şadoğlu), Ahmet Kayakesen (Harun), Zuhal Yalçın (Asiye) gibi düçlü isimler yer alan Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Hercai 59. bölüm ile yine izleyici ekran başına kilitleyecek.
HERCAİ'DA BU HAFTA...
Füsun'dan Azize'nin oğlu olduğunu öğrenen Hazar büyük bir şok yaşamaktadır. Miran babasına destek olur ancak o da olup bitenler karşısında çok şaşkındır. Bir yandan da bu sırrı bilen ve ona söylemeyen Reyyan'a tepkilidir.
Reyyan ise Miran'ın onu anlamamasına içerler. Azat ve Gönül için birbirlerine karşı koymak her geçen gün zorlaşırken Cihan, Yaren'in isteğiyle ailesini alıp Mardin'i terk etmeye karar verir.
Füsun öğrendiği korkunç gerçekle harekete geçer ancak onu büyük bir sürpriz beklemektedir. Miran ve Reyyan birbirlerinin hasretine dayanamazken hem Hazar'ın hem de Azize'nin haline üzülen Nasuh' un aklına bir çözüm gelir.