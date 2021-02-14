Nasuh’un planı işleri iyice içinden çıkılmaz bir hale getiriyor! Hercai 59. yeni bölümde neler olacak?

HERCAİ'DA BU HAFTA...

Füsun'dan Azize'nin oğlu olduğunu öğrenen Hazar büyük bir şok yaşamaktadır. Miran babasına destek olur ancak o da olup bitenler karşısında çok şaşkındır. Bir yandan da bu sırrı bilen ve ona söylemeyen Reyyan'a tepkilidir.