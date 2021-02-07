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Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizidelermiş...

Başta Akın Akınözü ve Ebru Şahin olmak üzere dizideki birçok kişinin kariyerinde bir dönüm noktası olan Hercai de en çok dikkat çeken isimlerinden biri Hazar Şadoğlu yani Serhat Tutumluer. Dilşah'ın, Azize'yi yaralamasıyla tüm dengeler değiştiği Hercai yeni bölümde Hazar ile oğlu Miran arasında yaşananlar izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Başarılı oyuncu Serhat Tutumluer hayranları tarafından mercek altına alındı. Özellikle Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Meğer Serhat Tutumluer eşiyle aynı dizideymiş. İşte özel hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih eden usta oyuncu Serhat Tutumluer'in oyuncu eşi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

07.02.2021 10:21 - Son Güncelleme: 07.02.2021 10:30
Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizidelermiş...

OĞLUNUN HER ANINDA YANINDA BİR BABA!

Hercai 58. bölümde Dilşah'ın, Azize'yi yaralamasıyla tüm dengeler değişmiştir. Reyyan bir yandan Dilşah'ı korumak öte yandan da Azize'yi yaşatmak zorundadır. Ona bu zorlu sınavda destek verecek kişi ise Azra olacaktır. Füsun kızının yerini bilen tek kişiyi, Azize'yi öldürmek isterken yaşatmak zorunda kalacak ve en sonunda her şeyi alt üst edecek bir intikam alacaktır.

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Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizidelermiş...

Öte yandan Miran, Cihan'ı köşeye sıkıştırmıştır ancak onun Reyyan'ın bir şeyler sakladığına dair sözleriyle allak bullak olur. Reyyan ise Miran'dan daha fazla sır saklayamayacağına karar vermiştir. Bununla ilgili bir adım atar ancak hepsini bekleyen bir sürpriz vardır.

Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizidelermiş...

Yayınlandığı ilk günden bu yana oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Hercai dizisinde Hazar Şadoğlu karakterine hayat veren Serhat Tutumluer'in eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşi ile aynı dizide yer almış... İşte Serhat Tutumluer'in oyuncu eşi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizidelermiş...

Deneyimli oyuncu Serhat Tutumluer sosyal medyada özel hayatı en çok merak edilen isimlerden. Özellikle Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşi ile aynı dizide yer almış...

İşte Serhat Tutumluer'in oyuncu eşi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizidelermiş...

HATİCE VE SEVGİLİSİ ALİ KEMAL SARI