Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizidelermiş...

Başta Akın Akınözü ve Ebru Şahin olmak üzere dizideki birçok kişinin kariyerinde bir dönüm noktası olan Hercai de en çok dikkat çeken isimlerinden biri Hazar Şadoğlu yani Serhat Tutumluer. Dilşah'ın, Azize'yi yaralamasıyla tüm dengeler değiştiği Hercai yeni bölümde Hazar ile oğlu Miran arasında yaşananlar izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Başarılı oyuncu Serhat Tutumluer hayranları tarafından mercek altına alındı. Özellikle Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Meğer Serhat Tutumluer eşiyle aynı dizideymiş. İşte özel hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih eden usta oyuncu Serhat Tutumluer'in oyuncu eşi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...

07.02.2021 10:21 - Son Güncelleme: 07.02.2021 10:30 BU GALERİYİ PAYLAŞ





