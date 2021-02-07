Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşi bakın kim çıktı! Meğer aynı dizidelermiş...
Başta Akın Akınözü ve Ebru Şahin olmak üzere dizideki birçok kişinin kariyerinde bir dönüm noktası olan Hercai de en çok dikkat çeken isimlerinden biri Hazar Şadoğlu yani Serhat Tutumluer. Dilşah'ın, Azize'yi yaralamasıyla tüm dengeler değiştiği Hercai yeni bölümde Hazar ile oğlu Miran arasında yaşananlar izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Başarılı oyuncu Serhat Tutumluer hayranları tarafından mercek altına alındı. Özellikle Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Meğer Serhat Tutumluer eşiyle aynı dizideymiş. İşte özel hayatını kameralardan uzak yaşamayı tercih eden usta oyuncu Serhat Tutumluer'in oyuncu eşi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...
OĞLUNUN HER ANINDA YANINDA BİR BABA!
Hercai 58. bölümde Dilşah'ın, Azize'yi yaralamasıyla tüm dengeler değişmiştir. Reyyan bir yandan Dilşah'ı korumak öte yandan da Azize'yi yaşatmak zorundadır. Ona bu zorlu sınavda destek verecek kişi ise Azra olacaktır. Füsun kızının yerini bilen tek kişiyi, Azize'yi öldürmek isterken yaşatmak zorunda kalacak ve en sonunda her şeyi alt üst edecek bir intikam alacaktır.
Yayınlandığı ilk günden bu yana oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Hercai dizisinde Hazar Şadoğlu karakterine hayat veren Serhat Tutumluer'in eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşi ile aynı dizide yer almış... İşte Serhat Tutumluer'in oyuncu eşi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...
Deneyimli oyuncu Serhat Tutumluer sosyal medyada özel hayatı en çok merak edilen isimlerden. Özellikle Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşinin kim olduğunu öğrenenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Hercai'nin Hazar Şadoğlu'su Serhat Tutumluer'in eşi ile aynı dizide yer almış...
İşte Serhat Tutumluer'in oyuncu eşi ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...