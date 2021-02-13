Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 13.02.2021 23:32
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.02.2021 23:34
    ABONE OL

    Hangi futbol takımı diğer üçünden daha önce kurulmuştur ve TFF tarafından ilk resmi futbol takımı şeklinde tanımlanır?

    Hangi futbol takımı diğer üçünden daha önce kurulmuştur ve TFF tarafından ilk resmi futbol takımı şeklinde tanımlanır sorusu hakkındaki araştırmalar arama motorları üzerinde yoğunluk kazandı. seyircileri Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen bu sorunun yanıtı heyecanla araştırıyor. İşte çok konuşulan soru, şıkları ve cevabı...

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    Hangi futbol takımı diğer üçünden daha önce kurulmuştur ve TFF tarafından ilk resmi futbol takımı şeklinde tanımlanır sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

    MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

    Soru: Hangi futbol takımı diğer üçünden daha önce kurulmuştur ve TFF tarafından ilk resmi futbol takımı şeklinde tanımlanır?

    A: Vefa

    B: Beşiktaş

    C: Fenerbahçe

    D: Galatasaray

    Doğru cevap: D: Galatasaray

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Televizyon Hangi futbol takımı diğer üçünden daha önce kurulmuştur ve TFF tarafından ilk resmi futbol takımı şeklinde tanımlanır?