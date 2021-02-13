Hangi futbol takımı diğer üçünden daha önce kurulmuştur ve TFF tarafından ilk resmi futbol takımı şeklinde tanımlanır sorusunun yanıtı Kim Milyoner Olmak İster izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Cumartesi akşamları saat 20.00'de ATV'de Kenan İmirzalıoğlu sunumuyla ekranlara gelen programda sorulan her soru merak konusu oluyor. Peki, bu sorunun yanıtı nedir? İşte milyonların merak ettiği sorunun yanıtı...

MİLYONER'DE ÇOK KONUŞULAN O SORU

Soru: Hangi futbol takımı diğer üçünden daha önce kurulmuştur ve TFF tarafından ilk resmi futbol takımı şeklinde tanımlanır?

A: Vefa

B: Beşiktaş

C: Fenerbahçe

D: Galatasaray

Doğru cevap: D: Galatasaray