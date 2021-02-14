Görenler şaşırıyor: ATV'de yayınlanan Hercai dizisinin oyuncusu Şener Şen'in kardeşi çıktı... İşte o isim
ATV ekranlarından yayınlanan ve milyonların severek takip ettiği Hercai dizisi ile ilgili bu ayrıntıyı görenler şoke oldu. Hercai dizisinin oyuncusu, Eşkıya, Züğürt Ağa, Çiçek Abbas, Kibar Feyzo, Tosun Paşa, Davaro, Banker Bilo, Şabanoğlu Şaban gibi pek çok filmde rol almış Şener Şen'in kardeşi çıktı. Hercai dizisinde kardeşi oynayan Şener Şen, başta Kemal Sunal olmak üzere birçok yıldız isimle baş rolü paylaşmış ve imzası bulunan filmler günümüzde de hala popülerliliğini korumaktadır. Kendisi gibi ünlü bir aktör olan Ali Şen'in oğlu olan Şener Şen'in kardeşi ise Hercai'deki rolü ile hayatımıza girdi. Peki Hercai'de oynayan Şener Şen'in kardeşi kim, ismi ne?
14.02.2021 04:51
- Son Güncelleme: 14.02.2021 04:59