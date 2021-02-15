Aslı Hünel kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a konuk olan Aslı Hünel kaç yaşında, nereli, kiminle evli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Güzel sesiyle şarkılarıyla bir döneme damga vuran güzel şarkıcı yeniden gündem konusu oldu ve izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konuklarından biri olan şarkıcı Aslı Hünel'in hayatına dair merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik.
ASLI HÜNEL KİMDİR?
Aslı Hünel, 4 Haziran 1977 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 1977 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir. Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı. Sanatçı kişiliğiyle bilinen Aslı Hünel, 'Aslı Hünel ile Mutfak Keyfi' adlı yemek programını sundu. Türkiye'nin çeşitli noktalarında sahne alarak müzikseverlerle buluşan Aslı Hünel, 'Bambaşka' isimli albümünde yer alan çalışmaları da kliplendirmeye devam ediyor.
SARUHAN HÜNEL KİMDİR?
'Aynalı Tahir', 'Kaybolan Yıllar' ve 'Karagül' dizilerinde canlandırdığı karakterlerle hatırlanan Saruhan Hünel'in kardeşi Aslı Hünel de magazin basınını takip edenlerin yakından bildiği bir isim. İşte, Saruhan Hünel'in biyografisi...
Tam adı Muharrem Saruhan Hünel olan oyuncu, 7 Ocak 1970 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Bağdat'tan Türkiye'ye göç eden Saruhan Hünel'in baba tarafı Arnavut, anne tarafı ise Arap kökenlidir.