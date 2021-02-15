Aslı Hünel kimdir? Demet ve Alişan ile Sabah Sabah'a konuk olan Aslı Hünel kaç yaşında, nereli, kiminle evli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Güzel sesiyle şarkılarıyla bir döneme damga vuran güzel şarkıcı yeniden gündem konusu oldu ve izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının bugünkü konuklarından biri olan şarkıcı Aslı Hünel'in hayatına dair merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik.