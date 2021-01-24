Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün babası Tamer Akınözü'ne bakın! 'Yakışıklılık genetik' dedirtti!
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün babası Tamer Akınözü'ne bakın! Hercai'de Miran Aslanbey karakteri ile özellikle genç kızların gönlünü çalan yakışıklı oyuncu Akın Akınözü, oyunculuğu göz dolduruyor. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü'nün annesi de oyuncu. Ancak Akın Akınözü'nün babası Tamer Akınözü ortalarda pek görünmeyi sevmiyor. Akın Akınözü'nün babasını görenler baba oğulun benzerliklerine şaşırdı. İşte başta Akın Akınözü'nün babası olmak üzere ünlülerin babaları.
HERCAİ'NİN MİRAN'I...
Hercai 56. bölümde Dilşah'a ulaşabilmek için her yolu deneyen Miran, hepsi için çok önemli olacak bir karar alacak. Sevdiği adamın annesine kavuşabilmesini her şeyden çok isteyen Reyyan da bu kararda Miran'a destek olacak. Ancak Hercai yeni bölümde kötü bir sürpriz izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.