Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün babası Tamer Akınözü'ne bakın! 'Yakışıklılık genetik' dedirtti!

HERCAİ'NİN MİRAN'I...

Hercai 56. bölümde Dilşah'a ulaşabilmek için her yolu deneyen Miran, hepsi için çok önemli olacak bir karar alacak. Sevdiği adamın annesine kavuşabilmesini her şeyden çok isteyen Reyyan da bu kararda Miran'a destek olacak. Ancak Hercai yeni bölümde kötü bir sürpriz izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.