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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün babası Tamer Akınözü'ne bakın! 'Yakışıklılık genetik' dedirtti!

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün babası Tamer Akınözü'ne bakın! Hercai'de Miran Aslanbey karakteri ile özellikle genç kızların gönlünü çalan yakışıklı oyuncu Akın Akınözü, oyunculuğu göz dolduruyor. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da dikkat çeken Akın Akınözü'nün annesi Özlem Akınözü'nün annesi de oyuncu. Ancak Akın Akınözü'nün babası Tamer Akınözü ortalarda pek görünmeyi sevmiyor. Akın Akınözü'nün babasını görenler baba oğulun benzerliklerine şaşırdı. İşte başta Akın Akınözü'nün babası olmak üzere ünlülerin babaları.

24.01.2021 17:55 - Son Güncelleme: 24.01.2021 17:55
Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün babası Tamer Akınözü'ne bakın! 'Yakışıklılık genetik' dedirtti!

HERCAİ'NİN MİRAN'I...

Hercai 56. bölümde Dilşah'a ulaşabilmek için her yolu deneyen Miran, hepsi için çok önemli olacak bir karar alacak. Sevdiği adamın annesine kavuşabilmesini her şeyden çok isteyen Reyyan da bu kararda Miran'a destek olacak. Ancak Hercai yeni bölümde kötü bir sürpriz izleyiciyi ekran başına kilitleyecek.

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Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün babası Tamer Akınözü'ne bakın! 'Yakışıklılık genetik' dedirtti!

Hercai dizisinde canlandırdığı Miran Aslanbey karakteri ile fırtınalar estiriyor şu sıralar 29 yaşındaki Akın Akınözü. Sevgilisi Sandra Pestemalciyan'la doludizgin bir aşk yaşayan Akın Akınözü'nün oyunculuk yeteneği genetiğinden geliyor.

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün babası Tamer Akınözü'ne bakın! 'Yakışıklılık genetik' dedirtti!

Akın Akınözü'nün annesinin Payitaht Abdülhamid dizisinde rol alan Özlem Akınözü olduğunu bilmeyen yok.

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün babası Tamer Akınözü'ne bakın! 'Yakışıklılık genetik' dedirtti!

Akın Akınözü'nün babası Tamer Akınözü bu isim. Ünlü bir eş ve ünlü bir evlada sahip olan Tamer Akınözü, gözlerden uzak durmayı tercih ediyor. Tamer Akınözü'nü görenler ise, 'Yakışıklılık genetik' yorumlarında bulunuyor. İşte başta Akın Akınözü olmak üzere ünlülerin babaları.

Hercai'nin Miran'ı Akın Akınözü'nün babası Tamer Akınözü'ne bakın! 'Yakışıklılık genetik' dedirtti!

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