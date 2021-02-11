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    • 11.02.2021 15:47
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    Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda! Malhun Hatun bomba gibi geliyor...

    Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda! Malhun Hatun bomba gibi geliyor... Kuruluş Osman 45. son bölümü ile 10 Şubat Çarşamba akşamı ekranlarında yayınlandı. Kuruluş Osman'ın bu haftaki bölümünde Şehy Edebali'nin obaya gelmesi dikkat çekti. Targun ve Göktuğ'un işbirliği yapması ise bu haftanın dikkat çeken gelişmelerinden oldu. Kuruluş Osman 46. yeni bölüm fragmanında ise Osman Bey'in büyük planı heyecan yarattı. Reyting rekortmeni dizi 2. sezonda da büyük ilgi görüyor. Dizinin kadrosuna son olarak ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy dahil oldu. Atiksoy, Malhun Hatun karakteri ile Kuruluş Osman izleyicisini ekran başına kilitleyen yeni isim olacak.

    Malhun Hatun Kuruluş Osman'a bomba gibi geliyor...

    Malhun Hatun bomba gibi geliyor... Yıldız Çağrı Atiksoy Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna dahil oldu. Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

    Kuruluş Osman 45. bölümü ile 10 Şubat Çarşamba akşamı ATV ekranlarında yayınlandı. Dizinin bu haftaki son bölümünde Şehy Edebali'nin obaya gelmesi dikkat çekti. Targun ve Göktuğ'un işbirliği yapması ise bu haftanın dikkat çeken gelişmelerinden oldu. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Osman Bey'in büyük planı heyecan yarattı.

    'KURULUŞ OSMAN' KADROSUNA BOMBA TRANSFER

    Atv ekranının heyecanla izlenen reyting rekortmeni dizi 'Kuruluş Osman'ın kadrosuna ünlü bir isim katılıyor. İkinci sezonunda da büyük ilgi gören dizinin kadrosuna son olarak ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy dahil oldu.

    KURULUŞ OSMAN'IN MERAKLA BEKLENEN İSMİ: MALHUN HATUN!

    Sevilen oyuncu 'Kuruluş Osman'da Malhun Hatun karakterine hayat verecek. Malhun Hatun, dizinin hayranları tarafından uzun süredir merakla beklenen bir karakterdi.

        YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR?

        Yıldız Çağrı Atiksoy 1 Nisan 1986 yılında İzmir Karşıyaka da doğdu. Eğitimini de İzmir'de tamamladı. Lise mezunu olan Yıldız Çağrı, iki sene İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro ve oyunculuk eğitimi aldı.

        OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

        2019- | Şampiyon | Dr. Suna
        2018 | Baba Nerdesin Kayboldum | Oya
        2017-2018 | Savaşçı | Aslı Özkaynak
        2015-2016 | Evli ve Öfkeli | Mine
        2014-2015 | Yedi Güzel Adam | Zehra
        2013 | Görüş Günü Kadınları | Gülay
        2010 - 2013 | Öyle Bir Geçer Zaman ki | Berrin Akarsu
        2009 | Bahar Dalları | Bahar Ziyadegil
        2008-2009 | Kayıp Prenses | Defne
        2008 | Miras | İrem
        2008 | Gazi | Leyla/Aslı
        2007 | Yersiz Yurtsuz | Hazal Şanoğulları
        2006 | Ah İstanbul | Ahu
        2006 | Yağmurdan Sonra | Işık Karuzo
        2005 | Aşk Oyunu | Gülşen/Ayşen
        2004 | Büyük Buluşma | Bölüm Oyuncusu
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        Haberler Televizyon Yıldız Çağrı Atiksoy Kuruluş Osman oyuncu kadrosunda! Malhun Hatun bomba gibi geliyor...