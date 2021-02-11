Malhun Hatun bomba gibi geliyor... Yıldız Çağrı Atiksoy Kuruluş Osman oyuncu kadrosuna dahil oldu. Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.

Kuruluş Osman 45. bölümü ile 10 Şubat Çarşamba akşamı ATV ekranlarında yayınlandı. Dizinin bu haftaki son bölümünde Şehy Edebali'nin obaya gelmesi dikkat çekti. Targun ve Göktuğ'un işbirliği yapması ise bu haftanın dikkat çeken gelişmelerinden oldu. Dizinin yeni bölüm fragmanında ise Osman Bey'in büyük planı heyecan yarattı.