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    • 11.02.2021 14:49
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    • 11.02.2021 14:49
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    ? ve kayınvalidesi Neriman nereli?

    Özellikle gündüz kuşağını yakından takip eden izleyicilerin sıklıkla araştırdığı ? Sorusunun yanıtını haberimizde derledik. Kanal D’de Seda Sayan’ın sunuculuğu ile ekrana gelen programda yarışmacıların hayatları merak konusu oluyor. Sibel’in elenmesinin ardındna yarışmaya yeni katılan ve kayınvalidesi Neriman nereli? İddialı konuşmaları ile dikkat çeken Ayten hakkında merak edilenler…

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta Ayten kimdir?

    Sevilen lezzet programlarından biri olan Gelinim Mutfakta hafta içi her gün izleyicilerle buluşuyor. Yeni katılan ve yemekleriyle çok iddialı olan Gelinim Mutfakta Ayten kimdir? Gelinim Mutfakta Ayten ve kayınvalidesi Neriman nereli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Elenen Sibel'in yerine gelen Gelinim Mutfakta Ayten ile ilgili bilgileri derledik.

    GELİNİM MUTFAKTA AYTEN KİMDİR?

    Aslen Azerbaycanlı olan Ayten, yarışmaya İstanbul'dan katılıyor. Kayınvalide Neriman Hanım, gelinin isteği üzerine yarışmaya başvurduklarını söyledi. Eşiyle internetten tanıştığını ve 2 yıl beklediğini anlatan Ayten, eşiyle tanıştan sonra Türkiye'ye geldiğini söyledi. 6 senelik evli olan Ayten'in bir kızı var ve kendi işini yapıyor. Genç yarışmacı online ayakkabı satışı yapıyor.

    10 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

    Günün en yüksek puanını alarak çeyrek altının sahibi olan gelin Zeynep oldu.

    Aysun: 10

    Zeynep: 23

    Ayten: 18

    Damla: 9
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    Haberler Televizyon Gelinim Mutfakta Ayten kimdir? Gelinim Mutfakta Ayten ve kayınvalidesi Neriman nereli?