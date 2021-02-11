Sevilen lezzet programlarından biri olan Gelinim Mutfakta hafta içi her gün izleyicilerle buluşuyor. Yeni katılan ve yemekleriyle çok iddialı olan Gelinim Mutfakta Ayten kimdir? Gelinim Mutfakta Ayten ve kayınvalidesi Neriman nereli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Elenen Sibel'in yerine gelen Gelinim Mutfakta Ayten ile ilgili bilgileri derledik.