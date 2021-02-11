Atv'nin fenomen dizisi 'Kuruluş Osman' ekibi, geçtiğimiz gün Çeçenistan'a gitti. Çeçenistan Başkanı Ramazan Kadirov tarafından ağırlanan dizinin yıldızı Burak Özçivit, yapımcı Mehmet Bozdağ ve dizinin ünlü oyuncuları Burak Çelik ile Yiğit Uçan, ülkede büyük ilgi gördü. Özellikle Özçivit'i görmek isteyenler, izdiham yarattı.
BİR DÜNYA SEVGİ
Atv'nin sevilen dizisi 'Hercai'nin Ebru Şahin'in bir dergiye verdiği pozlar tüm dünyada olay oldu. Şahin, verdiği pozlarla Avrupa ülkelerinde en çok konuşulan isim oldu. İtalya'nın en büyük televizyon kanalları ise Ebru Şahin'in pozlarını bültenlerinde yayınladı.
MÜTEVAZILIK DEMETİ
Kısa süre önce boşandığı Cenk Küpeli'nin milyonluk Volvo marka cipini kullanmaya devam eden Demet Şener, önceki gün kızıyla Bebek'teydi. Şener, bu kez kiralık Audi A3 marka bir otomobille görüntülendi. Arasının açıldığı Küpeli'nin aracını geri almasıyla mütevazı bir otomobile geçen Şener, "Nereden nereye!" dedirtti. Aydın HAMZA