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    ‘Kuruluş Osman’ ekibi, , , ve an 'da

    Atv'nin fenomen dizisi 'Kuruluş Osman' ekibi, geçtiğimiz gün 'a gitti. Çeçenistan Başkanı Ramazan Kadirov tarafından ağırlanan dizinin yıldızı , yapımcı ve dizinin ünlü oyuncuları ile an, ülkede büyük ilgi gördü. Özellikle Özçivit'i görmek isteyenler, izdiham yarattı. İşte TAKVİM Gazetesi'nin sizler için hazırladığı 11 Şubat tarihli Saklambaç haberleri.

    Sınır ötesi ilgi

    Atv'nin fenomen dizisi 'Kuruluş Osman' ekibi, geçtiğimiz gün Çeçenistan'a gitti. Çeçenistan Başkanı Ramazan Kadirov tarafından ağırlanan dizinin yıldızı Burak Özçivit, yapımcı Mehmet Bozdağ ve dizinin ünlü oyuncuları Burak Çelik ile Yiğit Uçan, ülkede büyük ilgi gördü. Özellikle Özçivit'i görmek isteyenler, izdiham yarattı.

    BİR DÜNYA SEVGİ
    Atv'nin sevilen dizisi 'Hercai'nin Ebru Şahin'in bir dergiye verdiği pozlar tüm dünyada olay oldu. Şahin, verdiği pozlarla Avrupa ülkelerinde en çok konuşulan isim oldu. İtalya'nın en büyük televizyon kanalları ise Ebru Şahin'in pozlarını bültenlerinde yayınladı.

    MÜTEVAZILIK DEMETİ
    Kısa süre önce boşandığı Cenk Küpeli'nin milyonluk Volvo marka cipini kullanmaya devam eden Demet Şener, önceki gün kızıyla Bebek'teydi. Şener, bu kez kiralık Audi A3 marka bir otomobille görüntülendi. Arasının açıldığı Küpeli'nin aracını geri almasıyla mütevazı bir otomobile geçen Şener, "Nereden nereye!" dedirtti. Aydın HAMZA

        TÜRKİYE BİR BAŞKA ÜLKEYMİŞ
        Letonya         2019 güzeli Kate Alexeeva, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir süre önce iş hayatına atılıp ülkemize yerleşen güzel model, "Türkiye dışarıda hep yanlış anlatılıyor. Gelince gördüm ki; hiç öyle bir ülke değil" dedi.

        TEPEDEN TIRNAĞA MARKA POZU
        Şimdilerde Kaan Yıldırım aşkıyla yüzü bir başka gülen Hadise'den marka selfie'si… Adidas ayakkabıları ve Louis Vuitton çantasıyla spor bir tarz sergileyen güzel popçunun maskesi de sevgilisinin çıkardığı ProCare Maske imzası taşıyor.

        BİRAZ DA CİDDİYET POZU
        Önceki gün bir reklam çekimi yapan Bensu Soral Baş, sette neşeli haller sergiledi. Güzel oyuncu, saç ve makyajdan sonra ayna karşısında böyle poz verdi. Bensu Soral, beğeni yağmuruna tutulan pozuna "Biraz da ciddiyet" notu düştü.

        LEZZET ELDE!
        Moda dünyasında yenilikler hız kesmiyor. Yaratıcılıkta sınır tanımayan tasarımcılar, ilginç çantaları podyumlara, sokaklara taşıyor. Yemek kutuları, kek kutuları bile çanta oluyor. İtalyan Gucci'nin yemek kutusu şeklindeki çantası bunun örneklerinden. Üstelik bu çanta tam 2 bin 500 euro, yani 21 bin 395 lira. Moschino da kek kutusu çantalarıyla dikkat çekerken; Lulu Guinness'in ev tasarımlı, Coach'un da Mickey Mouse çantaları yeni sezonun konuşturan parçalarından.
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        Haberler Saklambaç ‘Kuruluş Osman’ ekibi, Burak Özçivit, Mehmet Bozdağ, Burak Çelik ve Yiğit Uçan Çeçenistan'da