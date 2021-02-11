TEPEDEN TIRNAĞA MARKA POZU

Şimdilerde Kaan Yıldırım aşkıyla yüzü bir başka gülen Hadise'den marka selfie'si… Adidas ayakkabıları ve Louis Vuitton çantasıyla spor bir tarz sergileyen güzel popçunun maskesi de sevgilisinin çıkardığı ProCare Maske imzası taşıyor.

BİRAZ DA CİDDİYET POZU

Önceki gün bir reklam çekimi yapan Bensu Soral Baş, sette neşeli haller sergiledi. Güzel oyuncu, saç ve makyajdan sonra ayna karşısında böyle poz verdi. Bensu Soral, beğeni yağmuruna tutulan pozuna "Biraz da ciddiyet" notu düştü.