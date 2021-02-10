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    • 10.02.2021 17:00
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    ? Haince saplanan hançer! 'dan ayrıldı mı?

    sorusunun yanıtı dizinin her bölümünü dikkatle izleyen seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Yeni bölümde Bamsı Bey'in tuzağa düşmesi ve sırtına hançer saplanması herkesi şaşırtan olaylardan oldu. Diriliş Ertuğrul dizisinden bu yana dizide yer alan ünlü oyuncu 'in diziye veda edip etmeyeceği akıllarda bir soru işareti olarak yer ediniyor. Peki, Nurettin Sönmez 'dan ayrıldı mı? İşte yaşanan son gelişmeler...

    Nurettin Sönmez Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı?

    ATV ekranlarında macerasına tam gaz devam eden Kuruluş Osman'da bu hafta heyecan verici olaylar ardı sıra yaşanacak. Bamsı Bey'in haince tuzağa düşürülmesi izleyicileri ekran başına kilitleyen olaylardan birisi olacak. Bu nedenle Nurettin Sönmez'in hayat verdiği karakterin dizinin hikayesine veda edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, Bamsı öldü mü? Nurettin Sönmez Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı? İşte detaylar...

    BAMSI ÖLDÜ MÜ? NURETTİN SÖNMEZ KURULUŞ OSMAN'DAN AYRILDI MI?

    Dizide sevilen karakterlerden birisine hayat veren Bamsı karakterine hayat veren Nurettin Sönmez'in dizinin hikayesine veda edip etmeyeceği bu akşam netlik kazanacak.

    BAMSI BEYREK TARİHTE KİMDİR?

    Bamsı Beyrek Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azerbaycan ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur.

    Bamsı Beyrek, hikâyelerdeki ana karakter olan Salur Kazan'ın en yakın arkadaşıdır. Ayrıca tüm Oğuz beyleri içinde en yakışıklı dört kişiden biridir. Bamsı Beyrek'in adına Dede Korkut hikâyeleri dışında da rastlanır.

    Oğuzlar arasındaki iç savaşın anlatıldığı hikâyede, Bamsı Beyrek'in kaçırılmasından da bahsedilir.

        İç Oğuz ve Dış Oğuz arasında düşmanlık başlamıştır. Bamsı Beyrek'in kendisi İç Oğuz'dan olup karısı Dış Oğuz'dandır. Dış Oğuz beyleri Beyrek'i yanlarına çağırıp kendilerini desteklemesini isterler. Beyrek ise İç Oğuz'un başındaki Salur Kazan'ın en yakın dostudur ve ona ihanet etmez. O zaman Aruz Koca sinirlenir ve Beyrek'i yaralar.

        NURETTİN SÖNMEZ KİMDİR?

        24 Temmuz 1978 yılında İstanbul'da doğan Nurettin Sönmez, eğitimini İstanbul Üniversitesi Maden Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır. Nurettin Sönmez ayrıca Diyalog İletişim Oyunculuk Okulu ve Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Mavi Kelebekler dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamıştır.

        TRT ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde Bamsı Beyrek karakterine hayat vermiştir. Nurettin Sönmez, 1.85 metre boyunda, 90 kilo ve Aslan burcudur.

        Şimdilerde Kuruluş Osman dizisinde oynamaktadır.

            KURULUŞ OSMAN 45. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

            "Zafer, omuz omuza durup saflar halinde yürüyenlerindir."

            NİKOLA'NIN ÖLÜMCÜL PLANI

            Kurduğu zekice planla yeğeni Bayhoca'yı kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ne hakim olmayı başaran Osman Bey, Nikola'nın Moğolların ardından Kumanlarla yaptığı ittifaktan haberdar olur.

            Bölge tekfurlarının da desteği ile Osman Bey ve Kayı Obası'na öldürücü darbeyi indirmeyi planlayan Nikola, Papa'nın ajanlarının yanı sıra, Dündar Bey'den de destek talep eder.

            BALA HATUN, TARGUN'UN HEDEFİNDE!

            Osman Bey'e karşı Bizans'la ittifak yapan Göktuğ ve Targun, Bizans güçlerinin Kayı Obası'na girebilmesi için gerekli istihbaratı sağlarken; Osman Bey, Bamsı Bey'in tuzağa düşürülmesi ile ağır bir darbe alır.

            Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik ise peşinde oldukları emanetleri ele geçirebilmek için bir fırsat yakaladıklarını düşünerek harekete geçerken; Nikola'dan Bala Hatun'u ortadan kaldırması emrini alan Targun ve Göktuğ da gizlice obaya gelir.

            TUZAĞA DÜŞEN BAMSI BEY'İN AKIBETİ NE OLACAK?

            Osman Bey, Nikola'nın Haçlı ittifakına karşı Kayı Obası'nı nasıl savunacak? Tuzağa düşürülen Bamsı Bey'in akıbeti ne olacak? Bala Hatun saldırıdan kurtulabilecek mi?

            Dündar Bey, Nikola'nın teklifine ne yanıt verecek? Osman Bey, kurulan tuzağı bertaraf edebilecek mi? Obaya gelen gizemli misafir dengeleri nasıl değiştirecek? Okların hedefi olan Dumrul Alp şehit mi düşüyor?
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            Haberler Televizyon Bamsı öldü mü? Haince saplanan hançer! Nurettin Sönmez Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı?