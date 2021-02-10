ATV ekranlarında macerasına tam gaz devam eden Kuruluş Osman'da bu hafta heyecan verici olaylar ardı sıra yaşanacak. Bamsı Bey'in haince tuzağa düşürülmesi izleyicileri ekran başına kilitleyen olaylardan birisi olacak. Bu nedenle Nurettin Sönmez'in hayat verdiği karakterin dizinin hikayesine veda edip etmeyeceği merak ediliyor. Peki, Bamsı öldü mü? Nurettin Sönmez Kuruluş Osman'dan ayrıldı mı? İşte detaylar...
BAMSI ÖLDÜ MÜ? NURETTİN SÖNMEZ KURULUŞ OSMAN'DAN AYRILDI MI?
Dizide sevilen karakterlerden birisine hayat veren Bamsı karakterine hayat veren Nurettin Sönmez'in dizinin hikayesine veda edip etmeyeceği bu akşam netlik kazanacak.
BAMSI BEYREK TARİHTE KİMDİR?
Bamsı Beyrek Dede Korkut hikâyelerinde, Türk, Azerbaycan ve bazı Altay efsaneleri ile masallarında bahsedilen Türk kahraman. Bey Böyrek, Bay Bura, Bey Birye, Beğ Beyreg, Bey Beyrek, Bay Börek, Bağ Böğrek gibi adlarla da bilinmektedir. Atının adı Dengiboz veya Bengibozdur.
Bamsı Beyrek, hikâyelerdeki ana karakter olan Salur Kazan'ın en yakın arkadaşıdır. Ayrıca tüm Oğuz beyleri içinde en yakışıklı dört kişiden biridir. Bamsı Beyrek'in adına Dede Korkut hikâyeleri dışında da rastlanır.
Oğuzlar arasındaki iç savaşın anlatıldığı hikâyede, Bamsı Beyrek'in kaçırılmasından da bahsedilir.