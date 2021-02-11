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    • 11.02.2021 16:49
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    'ın yenisi Berkay çıka çıka kim çıktı Beşiktaşlı yıldızın kardeşiymiş! O ünlünün oğlu da olan Berkay torpilli mi meğer...

    TV 8 ekranlarında yayın hayatına başlayan , kısa sürede izleyicinin dikkatini toplamayı başardı. Birbirinden iddialı yarışmacıların ünlüler-gönüllüler formatında hayatta kalma ve şampiyon olma mücadelesi verdiği  2021'de ünlüler takımının yanı sıra gönüllüler takımı da adından oldukça söz ettiriyor. Survivor her yıl olduğu gibi bu yılda pek çok yedek yarışmacıyı sonradan kadroya kattı. Son yedekler ise Survivor 2021'e giriş yaptı. Bu isimler Berkay, Yiğit ve Öykü oldu. Ancak içlerinde en çok dikkat çeken Berkay. Nedeni ise Beşiktaşlı o yıldızın ikiz kardeşi olması. Bitti mi? Bitmedi... Tv8 Survivor 2021'in yeni yedek yarışmacısı Berkay aynı zamanda hem ’da hem de ’de forma giyen efsane futbolcunun da oğlu. Gelin Survivor'ın yedeklerini yakından tanıyalım.

    Survivor'ın yenisi Berkay çıka çıka kim çıktı Beşiktaşlı yıldızın...

    Survivor'ın yenisi Berkay çıka çıka kim çıktı Beşiktaşlı yıldızın kardeşiymiş! O ünlünün oğlu da olan Berkay torpilli mi meğer... 14 sezondur yayınlanan Survivor, TV 8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluştu.

    Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Survivor 2021 son yedeklerine de kavuştu. Ünlülere yedekten gelen isim Yiğit Oruçoğlu olurken gönüllülere gelen isimler Berkay ve Öykü oldu. Öykü Bulut Uysal, Miss Model kazananı ve Miss Turkey katılımcısı çıkarken, asıl şoku Berkay yaşattı.

    Survivor 2021 tüm hızıyla devam ederken, son yedek yarışmacılar geldi ve kadrolar son kez güçlendi. Yedek yarışmacıların gelmelerinin ardından haklarında pek çok şey merak edilir oldu.

    Ünlüler takımının yedek yarışmacısı Yiğit Oruçoğlu olurken, gönüllüler takımına gelen Öykü ve Berkay takımın makul talihini yenmeye çalışacak. Öte yandan gönüllüler takımına gelen yedekler en az ünlüler takımı kadar ünlü çıktı.

        ÜNLÜLER TAKIMININ YEDEĞİ YİĞİT ORUÇOĞLU

        Survivor 2021 yarışmacısı Yiğit Oruçoğlu 20'li yaşların başındadır. Yüzmeyi çok seven Yiğit Oruçoğlu su parkurlarına da çok iddialıdır ve çok iyi yüzmektedir. Bir dönem İtalya'da öğrenci olarak bulunan Yiğit Oruçoğlu iyi derece de İngilizce bilmektedir..

        GÖNÜLLÜLER TAKIMI YEDEĞİ ÖYKÜ BULUT UYSAL

        Öykü Bulut Uysal 5 Şubat 1990 tarihinde dünyaya geldi. Aslen İzmirli. Evli ve bir erkek çocuk annesi. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu. Yaşantısını İzmir'de sürdürüyor. İyi derecede İngilizce biliyor. Daha önce Miss Turkey'e katılan Öykü Bulut Uysal, Miss Model of the Turkey'de derece almış.

        GÖNÜLLÜLER TAKIMI YEDEĞİ BERKAY YUVAKURAN

        Survivor Berkay, 2 Kasım 1997 tarihinde doğdu.

            Berkay Yuvakuran, eski futbolcu Semih Yuvakuran'ın oğludur. Survivor 2021 gönüllüler takımı yarışmacısı olan Berkay Yuvakuran Eski milli futbolcuların Semih Yuvakuran'ın üçüz oğlundan biridir.

            Abisi Beşiktaş kalecisi olan Berkay Yuvakuran'ın diğer üçüz kardeşi de kendisi gibi Beylerbeyi Futbol kulübünde forma giyiyor.

            SEVGİLİSİ DESTEK VERDİ

            Berkay Yuvakuran'ın sevgilisi Buse Akbal 'Şu ana kadar olduğu gibi bu Survivor sürecinde de yanındayım sevgilim,başarılar..Kalbim seninle.' notuyla sevgilisine destek verdi.
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