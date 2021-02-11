Survivor'ın yenisi Berkay çıka çıka kim çıktı Beşiktaşlı yıldızın kardeşiymiş! O ünlünün oğlu da olan Berkay torpilli mi meğer... 14 sezondur yayınlanan Survivor, TV 8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluştu.

Ünlüler ve gönüllüler takımının yarışmacılarının kıyasıya rekabet halinde olduğu Survivor 2021'de yarışmacılar hakkında pek çok detay da merak ediliyor. Survivor 2021 son yedeklerine de kavuştu. Ünlülere yedekten gelen isim Yiğit Oruçoğlu olurken gönüllülere gelen isimler Berkay ve Öykü oldu. Öykü Bulut Uysal, Miss Model kazananı ve Miss Turkey katılımcısı çıkarken, asıl şoku Berkay yaşattı.