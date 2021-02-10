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    • 10.02.2021 09:36
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    Harp etmekten başka şansı yok! 45. bölüm: ve Papalık tüm gücüyle saldırıya geçiyor

    Harp etmekten başka şansı yok! 45. bölümde ve Papalık tüm gücüyle saldırıya geçiyor! Heyecanla izlenen ikinci sezonunda da seyirciden büyük ilgi gören ve reytinglerin zirvesinden inmeyen Kuruluş Osman 10 Şubat Çarşamba saat 20:00’de heyecanın zirve yapacağı yeni bölümüyle ATV ekranında olacak. Kuruluş Osman 45. bölümde , Nikola’nın Haçlı ittifakına karşı ’nı nasıl savunacak? Tuzağa düşürülen ’in akıbeti ne olacak? saldırıdan kurtulabilecek mi? , Nikola’nın teklifine ne yanıt verecek? Osman Bey, kurulan tuzağı bertaraf edebilecek mi? Obaya gelen gizemli misafir dengeleri nasıl değiştirecek? Okların hedefi olan şehit mi düşüyor? İşte Kuruluş Osman 45. yeni bölümde yaşanacaklar...

    Harp etmekten başka şansı yok! Kuruluş Osman 45. bölüm: Nikola ve Papalık tüm gücüyle saldırıya geçiyor

    Harp etmekten başka şansı yok! Kuruluş Osman 45. bölüm: Nikola ve Papalık tüm gücüyle saldırıya geçiyor! Kuruluş Osman 45. bölümde Osman Bey, Moğollar ve Kumanlarla ittifak yapan Nikola'nın Kayı Obası'na düzenlemeyi planladığı saldırıya karşı mücadele edecek.

    Tuzağa düşen Bamsı Bey'in akıbeti ne olacak?

    KURULUŞ OSMAN 45. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Hem yurt içinde hem de yurt dışında büyü ilgi gören Atv dizisi Kuruluş Osman reytinglerin zirvesinden inmiyor. İzleyiciyi ekran başına kilitleyecek 45. yeni bölümüyle yine zirveye oynayan Kuruluş Osman'da bu hafta çok kan dökülecek!

    Nikola'nın Ölümcül Planı

    Kurduğu zekice planla yeğeni Bayhoca'yı kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ne hakim olmayı başaran Osman Bey, Nikola'nın Moğolların ardından Kumanlarla yaptığı ittifaktan haberdar olur.

    Bölge tekfurlarının da desteği ile Osman Bey ve Kayı Obası'na öldürücü darbeyi indirmeyi planlayan Nikola, Papa'nın ajanlarının yanı sıra, Dündar Bey'den de destek talep eder.

        Bala Hatun, Targun'un Hedefinde!

        Osman Bey'e karşı Bizans'la ittifak yapan Göktuğ ve Targun, Bizans güçlerinin Kayı Obası'na girebilmesi için gerekli istihbaratı sağlarken; Osman Bey, Bamsı Bey'in tuzağa düşürülmesi ile ağır bir darbe alır.

        Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik ise peşinde oldukları emanetleri ele geçirebilmek için bir fırsat yakaladıklarını düşünerek harekete geçerken; Nikola'dan Bala Hatun'u ortadan kaldırması emrini alan Targun ve Göktuğ da gizlice obaya gelir.
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