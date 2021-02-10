Harp etmekten başka şansı yok! Kuruluş Osman 45. bölüm: Nikola ve Papalık tüm gücüyle saldırıya geçiyor

KURULUŞ OSMAN 45. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hem yurt içinde hem de yurt dışında büyü ilgi gören Atv dizisi Kuruluş Osman reytinglerin zirvesinden inmiyor. İzleyiciyi ekran başına kilitleyecek 45. yeni bölümüyle yine zirveye oynayan Kuruluş Osman'da bu hafta çok kan dökülecek!

Nikola'nın Ölümcül Planı

Kurduğu zekice planla yeğeni Bayhoca'yı kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ne hakim olmayı başaran Osman Bey, Nikola'nın Moğolların ardından Kumanlarla yaptığı ittifaktan haberdar olur.