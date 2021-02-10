Harp etmekten başka şansı yok! Kuruluş Osman 45. bölüm: Nikola ve Papalık tüm gücüyle saldırıya geçiyor! Kuruluş Osman 45. bölümde Osman Bey, Moğollar ve Kumanlarla ittifak yapan Nikola'nın Kayı Obası'na düzenlemeyi planladığı saldırıya karşı mücadele edecek.
Tuzağa düşen Bamsı Bey'in akıbeti ne olacak?
KURULUŞ OSMAN 45. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Hem yurt içinde hem de yurt dışında büyü ilgi gören Atv dizisi Kuruluş Osman reytinglerin zirvesinden inmiyor. İzleyiciyi ekran başına kilitleyecek 45. yeni bölümüyle yine zirveye oynayan Kuruluş Osman'da bu hafta çok kan dökülecek!
Nikola'nın Ölümcül Planı
Kurduğu zekice planla yeğeni Bayhoca'yı kurtarıp Kulucahisar Kalesi'ne hakim olmayı başaran Osman Bey, Nikola'nın Moğolların ardından Kumanlarla yaptığı ittifaktan haberdar olur.
Bölge tekfurlarının da desteği ile Osman Bey ve Kayı Obası'na öldürücü darbeyi indirmeyi planlayan Nikola, Papa'nın ajanlarının yanı sıra, Dündar Bey'den de destek talep eder.