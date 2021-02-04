Müge Anlı Aleyna Çakır soruşturmasında yine haklı çıktı! "Adli Tıp Kurumundan gelecek rapora inanıyorum" demişti... 21 yaşındaki Aleyna Çakır, 3 Haziran 2020 tarihinde Ankara, Keçiören'deki evinde ölü olarak bulunmuştu. Erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'un, daha önce Çakır'a uyguladığı şiddet görüntülerinin sosyal medyada yayınlanmasının ardından ölümünün de şüpheli olduğuna dair iddialar ortaya atıldı.

Müge Anlı'nın, Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümünü programına taşımasıyla birlikte yeniden Türkiye'nin gündemine giren olayla ilgili onlarca görgü tanığı ortaya çıkmıştı. Yine Müge Anlı'nın ilk kez yayınladığı ses dosyasında Ümitcan Uygun'un, 21 yaşındaki genç kıza acımasızca şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştı. Aleyna Çakır'ın şiddet gördüğü sıradaki çığlıkları komşusu tarafından telefonuna kaydedilmişti.