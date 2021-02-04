Müge Anlı'daki 'domuz bağı' cinayeti kan dondurdu! Kendilerini yaşlı kadına bakın nasıl tanıtmışlar...
Domuz bağı cinayetinin detayları Türkiye'nin kanını dondurmaya devam ediyor. Müge Anlı'da araştırılan Ordu'daki Makbule Sarı cinayetinden son dakika gelişmeleri... Ordu Korgan'a bağlı Sarıaliç Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan Makbule Sarı'nın (74) katil zanlısı, Hayrettin Görgülü (27) ve yeğeni Serkan Uluz (23) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede yaşlı kadını yardım çağırmaması için öldürdüklerine yer verildi. Zanlıların evden bir çuval fındık ile televizyon çaldıkları da tespit edildi. Müge Anlı'da araştırılan ve detaylarıyla kan donduran 'domuz bağı' cinayetinde katil zanlıları bakın nasıl eve girmişler...
KAN DONDURAN DOMUZ BAĞI CİNAYETİ!
Müge Anlı canlı yayınında konu olan Ordu Korgan'da işlenen domuz bağı cinayetinde son dakika gelişmeleri devam ediyor. Ordu'nun Korgan ilçesinde yalnız yaşadığı evde çarşafa sarılı halde cansız bedeni bulunan 74 yaşındaki Makbule Sarı'nın katil veya katillerinin bulunması için ailesi Müge Anlı'nın programına çıkarak yardım talebinde bulunmuştu. Korkunç bir cinayete kurban giden yaşlı kadın ile ilgili tüyler ürperten detaylar ortaya çıktı.
CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER
Cinayete kurban giden yaşlı kadının katil zanlılarını belirlemek için çalışma başlatan polis ekipleri, çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden tespit edilen bir aracın kiralık olduğu saptandı. Kiralık araçla cinayetten 1 gün önce ilçeye geldikleri belirlenen Hayrettin Görgülü ve yeğeni Serkan Uluz, gözaltına alındı.
Şüpheliler, polisteki ilk sorgularında cinayeti itiraf etti. Dayı ve yeğen cinayeti maddi sıkıntılar nedeniyle işlediklerini söylerken, evden aldıkları 1 çuval fındığı sattıklarını, televizyonu ise çöpe attıklarını bildirdi. İkilinin olayda kullandığı eldiven de polis tarafından bulundu. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Fatsa Adliyesi'ne sevk edildi. Dayı Hayrettin Görgülü ve yeğeni Serkan Uluz çıkarıldıkları Fatsa Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak, Ünye M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
Sanık Görgülü ve sanık Uluz hakkında maktul Makbule Sarı'ya karşı tasarlayarak, canavarca hisle eziyet çektirerek, beden veya ruh bakamından kendini savunamayacak kişiye karşı, bir suçun delillerini gizlemek ve işlenişini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla 'kasten öldürme' suçu açısından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmaları istenildi.