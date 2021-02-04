Müge Anlı'daki 'domuz bağı' cinayeti kan dondurdu! Kendilerini yaşlı kadına bakın nasıl tanıtmışlar...

Domuz bağı cinayetinin detayları Türkiye'nin kanını dondurmaya devam ediyor. Müge Anlı'da araştırılan Ordu'daki Makbule Sarı cinayetinden son dakika gelişmeleri... Ordu Korgan'a bağlı Sarıaliç Mahallesi'ndeki evinde tek başına yaşayan Makbule Sarı'nın (74) katil zanlısı, Hayrettin Görgülü (27) ve yeğeni Serkan Uluz (23) hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede yaşlı kadını yardım çağırmaması için öldürdüklerine yer verildi. Zanlıların evden bir çuval fındık ile televizyon çaldıkları da tespit edildi. Müge Anlı'da araştırılan ve detaylarıyla kan donduran 'domuz bağı' cinayetinde katil zanlıları bakın nasıl eve girmişler...

04.02.2021 13:45 - Son Güncelleme: 04.02.2021 14:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





