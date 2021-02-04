Masumlar Apartmanı'nda izleyici kara kara düşündüren şey gerçek olmazsa her şey tersine dönecek! Dizide düşünülen olursa... Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek yazılan ve TRT 1 ekranlarında Salı günleri yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisine Safiye ve Naci Hoca'nın aşkı damgasını vuruyor. TRT 1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde yaşanan gelişmeler, izleyicileri büyük heyecanlı bir bekleyişin içine soktu.
Her bir oyuncunun ayrı ayrı başarılı performans sergilediği Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünde, özellikle Safiye ile Naci arasında yaşananlar izleyicilerin yüreğine dokundu.
Ezgi Mola'nın hayat verdiği Safiye karakteri ile Tansel Öngel'in hayat verdiği Naci karakteri arasında neler olacağı, iki eski sevdalının hikayede nasıl bir yere varacağı izleyiciler tarafından hep merak ediliyordu. Bu ilerleyişe ilişkin, son bölümde dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Safiye sonunda Naci ile buluştu ve hiç ummadığı şeyler ile karşılaştı.