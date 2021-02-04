İnci'nin eve gelmesiyle birlikte kontrolü de tamamen ele almaya çalışan Safiye, Naci ile ilgili öğrendikleri karşısında adeta şok geçiriyor. İnci'nin gelişinden hiç memnun olmayan ve İnci'nin her yaptığına müdahale eden Safiye, aslında hala annesiyle yüzleşiyor. Annesinin iç sesi haline geldiği Safiye'nin içinde bulunduğu durum ise Gülben'in gözünden kaçmıyor ve Safiye'nin bu süreçte en büyük destekçisi kardeşi Gülben oluyor.