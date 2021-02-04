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    • Magazin
    • 04.02.2021 13:20
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    • 04.02.2021 13:20
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    'nda izleyici kara kara düşündüren şey gerçek olmazsa her şey tersine dönecek! Dizide düşünülen olursa...

    Oyuncu kadrosunda  ve 'ın yer aldığı  dizisi , izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. TRT 1 ekranlarının bu sezonki en çok konuşulan dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle her hafta adından söz ettirirken, Safiye ve Naci'nin aşkı diziyle ilgili her şeyi gölgede bıraktı desek yanlış olmaz. Masumlar Apartmanı son bölümde 'nun eşlik ettiği Safiye ve Naci Hoca'nın aşklarının akıbeti ne olacak izleyiciler tarafından merak ediliyor. Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin lise aşkı Naci karakterini canlandıran 'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor. Sevilen oyuncunun Masumlar Apartmanı'ndaki akıbetiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

    Masumlar Apartmanı'nda her şey tersine dönecek!

    Masumlar Apartmanı'nda izleyici kara kara düşündüren şey gerçek olmazsa her şey tersine dönecek! Dizide düşünülen olursa... Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun "Madalyonun içi" romanından esinlenerek yazılan ve TRT 1 ekranlarında Salı günleri yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisine Safiye ve Naci Hoca'nın aşkı damgasını vuruyor. TRT 1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Masumlar Apartmanı'nın son bölümünde yaşanan gelişmeler, izleyicileri büyük heyecanlı bir bekleyişin içine soktu.

    Her bir oyuncunun ayrı ayrı başarılı performans sergilediği Masumlar Apartmanı dizisinin son bölümünde, özellikle Safiye ile Naci arasında yaşananlar izleyicilerin yüreğine dokundu.

    Ezgi Mola'nın hayat verdiği Safiye karakteri ile Tansel Öngel'in hayat verdiği Naci karakteri arasında neler olacağı, iki eski sevdalının hikayede nasıl bir yere varacağı izleyiciler tarafından hep merak ediliyordu. Bu ilerleyişe ilişkin, son bölümde dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Safiye sonunda Naci ile buluştu ve hiç ummadığı şeyler ile karşılaştı.

        İnci'nin eve gelmesiyle birlikte kontrolü de tamamen ele almaya çalışan Safiye, Naci ile ilgili öğrendikleri karşısında adeta şok geçiriyor. İnci'nin gelişinden hiç memnun olmayan ve İnci'nin her yaptığına müdahale eden Safiye, aslında hala annesiyle yüzleşiyor. Annesinin iç sesi haline geldiği Safiye'nin içinde bulunduğu durum ise Gülben'in gözünden kaçmıyor ve Safiye'nin bu süreçte en büyük destekçisi kardeşi Gülben oluyor.

        SAFİYE GÜNLÜKTEKİ O KISMI OKUDU MU?

        Gülben, Safiye'ye yardımcı olmaya çalışırken Safiye Naci ile yaptığı planın peşine düşüyor. üst kattaki projeksiyon ile ekranlara gelen görüntüler hem Safiye'yi hem de tüm izleyicileri duygulandırmayı başarmıştı. Naci'nin, Safiye ile gittiği her yerde çektiği fotoğrafları otelden duvara yansıtması, Safiye'yi duygulandırırken, Safiye Naci'nin günlüğünü buluyor. Gülru'nun bıraktığı günlükleri çöpe atan Safiye, tekrar bu günlükleri bulunca çileden çıkıyor.

        Sonunda günlükleri okumaya başlayan Safiye, Naci hakkındaki şok eden gerçekleri öğreniyor ve Naci'nin kendisini bir gün bile unutmamış olduğunu görüyor. Fakat buradaki en önemli nokta ise Naci'nin öleceğini yazdığı kısımları Safiye'nin okuyup okumadığının bilinmemesi. Tüm detaylar yeni bölümde izleyici ile buluşacak.

            Masumlar Apartmanı'na 11. bölümde dahil olan ve kısa zamanda adından söz ettiren Tansel Öngel'in yapım şirketiyle 13. bölümlük bir anlaşma yaptığı konuşuluyordu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, bu süre biraz daha uzayabilir.

            Ankara'dan İstanbul'a lise aşkı Safiye için geri dönen Naci'nin tek isteği eski sevgilisini psikolojik sorunlarından kurtarmaktır. Yakalandığı amansız hastalık nedeniyle zor günler geçiren Naci'nin buna vakti olacak mıdır?

            MASUMLAR APARTMANI'NDA 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?

            İnci, eve girmiş, yepyeni bir maceraya ilk adımı atmıştır. Her ne kadar sağlam durmakta kararlı olsa da daha ilk günden yaşadıkları onu umutsuzluğa sürükler. Han, İnci'yi rahat ettirmek için elinden geleni yapar ancak Safiye'nin planları başkadır. Safiye, İnci'ye hayatı dar etmekle meşgulken Naci'den gelen bir sürpriz, bastırmaya çalıştığı duyguları tekrar canlandırır. Fakat Safiye direnmekte kararlıdır.

                Gülben evdeki dengeleri korumaya çalışırken, Hikmet'in kafa karışıklığı İnci ve Safiye arasında yeni bir kriz yaratır. Neriman ise Ege ve Gamze'nin birlikteliğinin acısını henüz atlatamamışken bir de Gamze'nin entrikalarıyla uğraşmak zorunda kalır ve sonunda patlar. Gülru'nun gitmeden önceki son hamlesi ise Safiye'ye yıllar önce kapattığı bir kapıyı yeniden açtırır.
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                Haberler Magazin Masumlar Apartmanı'nda izleyici kara kara düşündüren şey gerçek olmazsa her şey tersine dönecek! Dizide düşünülen olursa...