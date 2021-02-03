FLAŞBELLEKTE DİLEKÇE ÇIKTI

Yapılan inceleme sonrası flaşbelleğin içinde Arzu Aygün adına Cumhuriyet savcılığına yazılan dilekçe çıktı. Dilekçede 'bana bir şey olursa sorumlusu bunlardır' diye iki isim bulunuyor.

Arzu Aygün'ün babası Seyfullah Aygün , katilin kızını öldürdükten sonra böyle bir plan yaparak cinayeti başkalarının üzerine yıkmak için bu dilekçeyi yazdığını iddia etti. Acılı anne Semine Aygün ise, " Muharrem yıllardır kızımı sömürdü adeta.

Elinde avucunda ne kadar parası varsa yedi. 'Anne elimden bir şey gelmez onun istediklerini yapmazsam ya çocuklarımı ya da beni öldürür. Ama merak etme ben kurtulacağım bundan' derdi" dedi.