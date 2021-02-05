Bahar Candan kimdir, kaç yaşında? Bahar Candan Doya Doya Moda'dan elendi mi? arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanıyor. Her hafta Cuma günü haftanın en düşük puanını alan yarışmacılar veda ediyordu bu hafta yakın arkadaşı Selin ile birlikte yarışmaya veda eden isim Bahar Candan oldu. Bahar Candan hakkında merak edilen detayları haberimizde bulabilirsiniz.
BAHAR CANDAN KİMDİR?
Bahar Candan 17 Şubat 1998 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 22 yaşındaki Bahar Candan, Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızıdır.Ablası Nihal Candan gibi o da İşte Benim Stilim adlı moda yarışmasıyla ünlü oldu. Hukuk öğrencisi olduğu bilinen Bahar Candan'ın "Dondurma Gibisin" ve "Dom Pérignon" adlı iki şarkısı var. İşte Benim Stilim'deki konuşma tarzı, mimikleri ve ağlamalarıyla sık sık gündem olan Bahar Candan'ın Doya Doya Moda yarışması için 44 bedene çıktığı söyleniyor. Bahar Candan 1,76 cm boyunda ve 71 kilodur.
BAHAR CANDAN'IN KIZ KARDEŞİ NİHAL CANDAN KİMDİR?
Asıl adı Gülnihal Candan olan 22 yaşında olan isim, Mersin'de dünyaya gözlerini açtı. Özel bir üniversite olan Beykent üniversitesinde Hukuk fakültesinde öğrenciliğine devam ediyor. Yapılan röportajlarda alışveriş yapmayı çok sevdiğini ifade eden Candan, her ay 1000 TL'yi alışverişe ayırdığını ifade etmektedir.