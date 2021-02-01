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    Müge Anlı 1 Şubat 2021 Pazartesi | ATV linki YOUTUBE Hasan Kiraz olayında 1 kişi tutuklandı 5 kişi serbest!

    Hasan Kiraz olayında son dakika gelişmesi! Atv'de Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (1 Şubat 2021) neler yaşanıyor? Canlı yayında peş peşe gözaltılar gelmişti. 17 gözaltıdan 1 kişi tutuklandı, 5 kişi serbest bırakıldı. Otogarda bayıldı, gözünü açtığında kızını bulamadı. Dinmeyen evlat hasreti! Fatma Kalay'ın yürek burkan hikayesi ve 2007'den bu yana kayı Gülcay Ekinci'nin şüpheli kaybı Müge Anlı canlı yayınında.

    Müge Anlı'da bugün... 1 Şubat 2021

    Müge Anlı canlı yayınını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz... Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (1 Şubat 2021) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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    1 KİŞİ TUTUKLANDI 5 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

    3 yıl 8 aydır kayıp genç bir adam kaptırılan kaza tazminatı, cinayet soruşturması! Hasan Kiraz olayında son dakika gelişmesi!

    Muğla'nın Dalaman ilçesinde esrarengiz bir şekilde kaybolan 23 yaşındaki Hasan Kiraz'dan 3 yıldır tek bir iz bile bulunamıyor. Üç yıl önce babası ile birlikte çalıştığı bahçeden, eve gidiyorum diyerek ayrılan Hasan Kiraz'dan bir daha haber alınamadı.

    Hasan Kiraz'ın geçirdiği trafik kazasının ardından 231 bin liralık bir tazminat hak etti. Ancak bu para hesabına yatırılmadan ortadan bir anda kayboldu. Esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Hasan Kiraz'ın ağabeyi Hüseyin Kiraz yasadışı yollardan 23 yaşındaki gencin banka hesaplarına ulaşabildiğini itiraf etti.

    Şüphelerin odağındaki ağabey ile ilgili Niyazi Demiröz canlı yayına bağlanmış aileyle kendisini tanıştıran Süheyla adlı kişinin kendisine 'Hasan kayıp değil. Ailesi öldürdü. Çocuk sıkıntılı bir çocuktu. Para hesaba yattığında aileye vermeyeceği için aile öldürdü' dediğini iddia etti.

    2014 yılında geçirdiği trafik kazası nedeniyle sağ tarafı felçli kalan Hasan Kiraz, 13 Mayıs 2017'de ise ortadan kayboldu. Hasan Kiraz, geçirdiği trafik kazasının ardından sigorta şirketinden 231 bin liralık bir tazminat hak etti. Ancak bu para hesabına yatırıldıktan hemen sonra ortadan kayboldu. Esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Hasan Kiraz'ın ağabeyi Hüseyin Kiraz yasadışı yollardan 23 yaşındaki gencin banka hesaplarına ulaştığını ve paranın bir kısmını çektiğini itiraf etti.

        HÜSEYİN KİRAZ CANLI YAYINDA GÖZALTINA ALINMIŞTI

        Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen programda Müge Anlı, Niyazi Demiröz'ün de yer aldığı 15 kişilik suç şebekesi gözaltına alındığını açıkladı. Telefon görüşmelerinde Demiröz'ün Hasan Kiraz'ın kaybından da bahsettiği öğrenildi. Kardeşinin kaybını bildirmeden 20 bin lirayı çeken abi Hüseyin Kiraz da Müge Anlı canlı yayınında gözaltına alındı. Canlı yayında Hasan Kiraz'ın babası ve yengesi gözaltına alındı. Polis ekiplerini gören yenge Merve Kiraz sinir krizi geçirdi.

        Müge Anlı'daki son dakika bilgisine göre öldürüldüğü düşünülen Hasan Kiraz'ın canlı yayında gözaltına alınan ailesi serbest bırakıldı. Ancak sigorta aracısı Niyazi Demiröz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Otogarda bayıldı, gözünü açtığında kızını bulamadı. Dinmeyen evlat hasreti! Fatma Kalay'ın yürek burkan hikayesi Müge Anlı canlı yayınında.
            Haberler Televizyon Müge Anlı ATV CANLI YAYIN İZLE 1 Şubat 2021 Pazartesi | ATV linki YOUTUBE Hasan Kiraz olayında 1 kişi tutuklandı 5 kişi serbest!