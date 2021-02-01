1 KİŞİ TUTUKLANDI 5 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

3 yıl 8 aydır kayıp genç bir adam kaptırılan kaza tazminatı, cinayet soruşturması! Hasan Kiraz olayında son dakika gelişmesi!

Muğla'nın Dalaman ilçesinde esrarengiz bir şekilde kaybolan 23 yaşındaki Hasan Kiraz'dan 3 yıldır tek bir iz bile bulunamıyor. Üç yıl önce babası ile birlikte çalıştığı bahçeden, eve gidiyorum diyerek ayrılan Hasan Kiraz'dan bir daha haber alınamadı.

Hasan Kiraz'ın geçirdiği trafik kazasının ardından 231 bin liralık bir tazminat hak etti. Ancak bu para hesabına yatırılmadan ortadan bir anda kayboldu. Esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Hasan Kiraz'ın ağabeyi Hüseyin Kiraz yasadışı yollardan 23 yaşındaki gencin banka hesaplarına ulaşabildiğini itiraf etti.