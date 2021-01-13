6 gündür aranıyordu Müge Anlı izleyicisinin ihbarıyla bulundu! 46 yaşındaki yüzde 80 engelli olan İzzet Döndü, geçtiğimiz Perşembe günü sabah erken saatlerde Bursa Mustafakemalpaşa'da kardeşi Meral Döndü ve annesi Mukaddes Döndü ile birlikte yaşadığı evden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı...

Oğlunun hayatından endişe eden Mukaddes Döndü, polis ve jandarmaya giderek oğlunun bulunması için yardım istedi. Oğlunu en son evden çıkarken gördüğünü ancak kendisine bir şey söylemeden gittiğini belirten anne Mukaddes Döndü, oğlunun daha önce 5-6 kez kaybolduğunu, şizofreni hastası olan oğlunun sol el işaret parmağını oynatamadığını söyledi.