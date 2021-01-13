Uyanış Büyük Selçuklu biletini çat diye kesti diziden ayrıldı! Başrol oyuncularından bu vedayı kimse beklemiyordu kendisi duyurdu... Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde yaşanan bu apar topar ayrılık izleyiciyi hem şaşırttı hem de üzdü. Başrollerinde Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Gürkan Uygun, Hatice Şendil, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci ve Mehmet Özgür'ün yer aldığı dizide bir başrol oyuncusu diziden ayrıldığını açıkladı. Ünlü oyuncu diziden ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sevenlerine duyurdu.
Pazartesi akşamları TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu'da sürpriz bir ayrılık yaşandı. Başrollerini Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Gürkan Uygun, Hatice Şendil, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci ve Mehmet Özgür'ün paylaştığı dizide bir başrol oyuncusu diziye veda etti.
Ünlü oyuncu diziden ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sevenlerine duyurdu.
DİZİYE ERKEN VEDA
Pazartesi akşamları TRT 1'de izleyici karşısına çıkan, yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Elçin Hatun rolüne hayat veren Leyla Lydia Tuğutlu diziden ayrıldığını açıkladı.
Ünlü oyuncu diziden ayrıldığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile sevenlerine duyurdu.
Leyla Lydia Tuğutlu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda: "Hoşçakal Elçin. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde rol aldığım süre boyunca gösterdiğiniz ilgi ve desteğe en içten teşekkürlerimi sunarım" ifadelerine yer verdi.
LEYLA LYDIA TUĞUTLU KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?
Leyla Lydia Tuğutlu, 29 Ekim 1989 Almanya Berlin doğumlu. Türk bir baba ile Alman bir annenin kızı olan Tuğutlu, ilkokula Türkiye'de başladıktan sonra piyano dersleri almaya başladı. Yarı zamanlı olarak konservatuvara devam etti. 5 yıl müzik ve keman dersleri aldı. Bu süre içerisinde bir model ajansında çalıştı.
Tuğutlu, Miss Turkey 2008 Güzellik Yarışması'nda birinci oldu ve tacını, yarışmanın jüri üyesi Paris Hilton taktı.
Tuğutlu, daha önce verdiği bir röportajda, "Beş yaşında piyano çalmaya başladım. Sonra kulağım iyi olduğu için konservatuar sınavına girdim, kazandım. Okula gidiyordum, akşamları konservatuara gidiyordum. Piyano ve solfej dersleri alıyordum. 15 yaşındayken tanıdığımız sayesinde Best Model yarışmasına girdim. Orada "Gelecek vaat eden" seçildim. Yarışmadan sonra iki üç sene modellik yaptım. Daha çok defilelere çıkıyordum. Miss Turkey'de aldığım birincilik derecesinden sonra her şey değişti. Bir sene sonrasında oyunculuğa başladım" diyor.
"Türk bir baba ve Alman bir annenin kızı olmak karakterinizi nasıl şekillendirdi?" sorusuna şu yanıtı vermişti:
İki kültürle büyüyen insanlar sürekli bir iç çatışma yaşarlar. Nereye ait olduğunu sorgularsın sıkça. Kendini yabancı hissedersin. Çocukken bazen bir şeye nasıl tepki vereceğimi bilemediğim olurdu. İlk öğrendiğim dil Almanca. Babam öğrenmem için benimle Türkçe konuşurdu. Türkiye'ye geldikten sonra da annem unutmamam için benimle hep Almanca konuştu. Bu da bana zor geliyordu. Okulda Almanca konuştuğumu duyduklarında arkadaşlarım sorular sorardı. Bu sorulara maruz kalmamak için uzun bir süre Almanca konuşmayı reddettim. Şimdi iyi ki Almancayı da unutmamışım diyorum. İki dile de hakim olabilmek şans benim için.
İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünde eğitim alan Leyla Lydia Tuğutlu'nun oynadığı dizi ve filmler şöyle:
DİZİ
Uyanış: Büyük Selçuklu
Kızım
Bu Şehir Arkandan Gelecek
Tatlı İntikam
Kiralık Aşk
Karadayı
Kirli Beyaz
Es Es
SİNEMA FİLMİ
Cebimdeki Yabancı
Delibal
İçimdeki Ses