"Türk bir baba ve Alman bir annenin kızı olmak karakterinizi nasıl şekillendirdi?" sorusuna şu yanıtı vermişti:

İki kültürle büyüyen insanlar sürekli bir iç çatışma yaşarlar. Nereye ait olduğunu sorgularsın sıkça. Kendini yabancı hissedersin. Çocukken bazen bir şeye nasıl tepki vereceğimi bilemediğim olurdu. İlk öğrendiğim dil Almanca. Babam öğrenmem için benimle Türkçe konuşurdu. Türkiye'ye geldikten sonra da annem unutmamam için benimle hep Almanca konuştu. Bu da bana zor geliyordu. Okulda Almanca konuştuğumu duyduklarında arkadaşlarım sorular sorardı. Bu sorulara maruz kalmamak için uzun bir süre Almanca konuşmayı reddettim. Şimdi iyi ki Almancayı da unutmamışım diyorum. İki dile de hakim olabilmek şans benim için.