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    • 13.01.2021 15:27
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    Skandal görüntülerde o da vardı! 'un yanındaki kadının da ifadesi ortaya çıktı!

    ’da ’ın ölümüyle ilgili baş şüpheli ’un yanındaki iki kadınla birlikte uyuşturucu madde kullandığına dair görüntüleri sosyal medya paylaşıldıktan hemen sonra ekipler harekete geçmişti. Uygun söz konusu görüntülerin hemen ardından gözaltına alınmış çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Görüntülerde Uygun’a uyuşturucu maddeyi içiren ., ’de gözaltına alındı. Gelen son dakika haberine göre Büşra G.’nin ifadesi ortaya çıktı. Büşra G. İfadesinde uyuşturucu maddeyi kendilerine Ümitcan Uygun’un getirdiğini söyledi.

    Sabah

    Ankara'da Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun'un uyuşturucu madde içerken görüntülerinin paylaşılması olay olmuştu.

    Görüntülerin ardından harekete geçen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmiş ve Ümitcan Uygun gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

    Emniyetteki ifadelerinin ardından Ankara Adliyesine getirilen Uygun ifadesinde, daha önceden hakkında uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle ilgili herhangi bir işlem yapılmadığını gündeme gelen videoyu kendisinin yayınlamadığını iddia etmişti.

    ÜMİTCAN UYGUN'UN İFADESİ: UYUŞTUCUYU KUMSAL'DAN ALDIM
    Sosyal medyada yayınlanan videoyla ilgili Uygun, "Arkadaşımla Kumsal isimli şahsın evine gittik. Kumsal daha sonradan öğrendiğim 'metamfetamin' isimli maddeyi kullanıyordu. Bana uzattı ben de içtim. 'Bana ilk defa mı kullanıyorsun' dedi. Ben de hava atmak için daha önceden birçok uyuşturucuyu kullandığımı söyledim.

    Daha sonra videodaki esmer kadınla ilişkiye girdim. Kumsal'ın bu maddeyi nereden aldığını bilmiyorum. Benden de para almadı. Bu videoyu Kumsal'ın telefonundan ben çektim. Herhangi bir sosyal medyada yayınlamadım. Bu videoyu çektiğimde alkollüydüm. Kim tarafından sosyal medyada yayınlandığını bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

    İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: UYUŞTUCUYU ÜMİTCAN GETİRDİ
    Videoda Ümitcan Uygun'a uyuşturucu madde içiren Fadime Büşra G., İzmir'de gözaltına alınarak, uçakla Ankara'ya getirildi. Fadime Büşra G.'nin ifadesi ortaya çıktı.

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Fadime Büşra G., Ümitcan Uygun'un adliyedeki ifadesinin aksine 'uyuşturucu maddeyi bize Ümitcan getirdi ve beraber kullandık' diyerek Uygun'u suçladı.
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    Haberler Güncel Skandal görüntülerde o da vardı! Ümitcan Uygun'un yanındaki kadının da ifadesi ortaya çıktı!