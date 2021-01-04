Müge Anlı'daki Şevki hoca meğer... Adli Tıp Uzmanı Mehmet Şevki Sözen sosyal medya gündeminde!

1987 senesinde asistan olarak iş hayatına atılan Prof. Dr. Şevki Sözen 1990 ve 1991 yılları arasında Yedek Subay olarak Gülhane Askeri Tıp Akademisi Patoloji Anabilim Dalında askerlik görevini yerine getirmiştir.

Daha sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde atli tıp uzmanı, adli tıp doçenti ve adli tıp profösörü olarak çalışmıştır. 2001 ve 2003 yılları arasında ise Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu 2. İhtisas Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Prof. Dr. Şevki Sözen günümüzde İstanbul Tıp Fakültesi'nde çalışmalarını sürdürmektedir.