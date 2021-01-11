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    • 11.01.2021 16:29
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    CANLI YAYIN ATV İZLE linki 11 Ocak 2021 Pazartesi | YOUTUBE Esra Erol'dan canlı yayında müjdeli haber!

    son bölümde (11 Ocak 2021 Pazartesi) neler yaşanıyor? Esra Erol'dan canlı ayyında müjdeli haber! Selçuk'un büyük isyanı!27 yaşındaki karısı Damla 3 çocuğunu da bırakıp internette oyunda tanıştığı 20 yaşındaki Bahattin'e kaçtı! Furkan'ı reddeden 'in son cevabı herkesi şok edecek! Ayfer'in evladı için feryadı! Bebeğin bakıcısı Sevcan ve Ayfer'in sevgilisi çocuğu para karşılığı sattı! Hepsi ve daha fazlası 'da canlı yayınında.

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Esra Erol canlı yayında bugün (11 Ocak 2021) neler oluyor? Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer alıyor.

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    Ailesinin yanına mı dönecek yoksa evli olan sevgilisi Onur'un annesi Ayfer'in yanına mı gidecek? Gülden'in son kararı ne?


    Ceylan'a müjdeli haberi Esra Erol canlı yayında verecek!


    Furkan'ı reddeden Hüseyin Türkmen'in son cevabı herkesi şok edecek! Hafta sonu neler yaşandı?

    27 yaşındaki karısı Damla 3 çocuğunu da bırakıp internette oyunda tanıştığı 20 yaşındaki Bahattin'e kaçtı! Selçuk'un büyük isyanı!


    Bebeğini bakıcıya bıraktı! Bebeğin bakıcısı Sevcan ve Ayfer'in sevgilisi çocuğu para karşılığı sattı! Ayfer'in evladı için feryadı!
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    Haberler Televizyon Esra Erol CANLI YAYIN ATV İZLE linki 11 Ocak 2021 Pazartesi | ATV linki YOUTUBE Esra Erol'dan canlı yayında müjdeli haber!