Aleyna Çakır katili kimdir? Aleyna Çakır raporu Türkiye'nin gündemine oturdu. Sosyal medyanın gündemine oturan Aleyna Çakır cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Aleyna Çakır Ümitcan Uygun olayı gündemin ilk sıralarında yer aldı. Peki, Aleyna Çakır katili kimdir? İşte Aleyna Çakır otopsi raporunun detayları...
MÜGE ANLI'DAN ALEYNA ÇAKIR YORUMU!
Müge Anlı, Aleyna'nın Adli Tıp raporunun çıktığını fakat beklenilen esas raporun olmadığı belirtti. Günlerce uğraşılan bir puzzele'ın bir iki parçası eksik kalır ya bu hikâyede öyle oldu dedi. Konuşmuyorsun demesinler diye bu haberi de işlemek istedim şeklinde ifade etti kendisini.
Adli Tıp raporuna göre, Aleyna'nın tırnaklarından ve üzerinde bulunan sperm örneklerinin aynı kişiye ait olduğunun belirlendiği ifade edildi. Ve artık burada yapılacak şeyin bu DNA 'nın Ümitcan Uygun'a mı ait olup olmadığı soruşturulması gerektiği belirtildi.
ALEYNA ÇAKIR OTOPSİ RAPORU BELLİ OLDU!
İstanbul Adli Tıp Kurumu 1'nci Adli Tıp İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan rapor savcılığa gönderildi. Raporda, Esen'in asılma dışında vücudunda tespit edilen belirtilerin ölüm meydana getirecek nitelikte olmadığı, iç muayenesinde kafatasında kırık, kafa içi kanama, iç kanama, beyin doku harabiyeti, iç organ ve büyük damar yaralanmasına rastlanılmadığı belirtildi.
Raporda, ayrıcı yapılan incelemede kişinin asılma dışında travmatik tesirle öldüğünün tıbbi delilleri bulunmadığı anlatılarak, tespit edilen alkol düzeyinin de tek başına ölüm meydana getirebilecek düzeyde olmadığı vurgulandı. Kişinin zehirlenme sonucu öldüğü yönünde de tıbbi delillere ulaşılamadığı vurgulanan raporda şöyle denildi:
"Adli dosyaya kayıtlı bilgilerde kişinin ası materyali boynunda iken yerde yatar vaziyette bulunduğu, olay yerinde şüpheli bir durum bulunmadığı, otopsisinde boyun bölgesinde yükselici yüzeyselleşici vasıfta telem (ip izi), telem altında kas dokuda ekimoz tespit edildiği, iç organlarda tespit edilen makroskopik vurgular, cesedin bulunduğu ortam, bulunuş şekli, olay yeri inceleme bulguları birlikte değerlendirildiğinde kişinin ölümünün, ası sonucu meydana gelmiş olduğu oy birliğiyle mütalaa olunur."
Aleyna Çakır, 3 Haziran günü evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılmış bir şekilde bulunmuştu. Herkes buna intihar demişti ancak Adli Tıp incelemesine göre bu bir intihar değildi. Aleyna'nın vücudunda işkence izleri vardı. Evinde cansız şekilde bulunan Aleyna Çakır'ın davası sürerken, genç kızın ölümüyle ilgili şüpheler devam ediyor.
"PES" DEDİRTEN YORUMLAR
Ümitcan Uygun'a canlı yayında gelen yorumlar "bu kadarına da pes" dedirtti. Uygun'a canlı yayın sırasında bazı kadınlar, "Adamsın, çok iyi birine benziyorsun, sen kötü yorumları takma boşver" gibi yorumlar yaptı.
ALEYNA ÇAKIR OLAYI NEDİR, NEREDE OLDU?
Aleyna Çakır, 3 Haziran tarihinde Keçiören ilçesinde bir evde ölü olarak bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler, bir süre sonra sosyal medyaya sızdı. Bunun üzerine Ümitcan Uygun polis ekiplerince gözaltına alındı. Uygun, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
ŞÜPHELİ ÜMİTCAN'IN ANNESİ DE ÖLÜ BULUNDU
Ümitcan Uygun'un annesi bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde bulundu. Ümitcan Uygun'un babası, eşinin ölmeden önce "Ölümümden Müge Anlı suçludur" yazılı bir not bıraktığını ileri sürdü.
ALEYNA ÇAKIR NASIL ÖLDÜ?
Aleyna Çakır'ın cansız bedenini sevgilisi Ümitcan Uygun buldu fakat daha sonra ortaya çıkan video, söz konusu ölümün intihar değil cinayet olabileceği konusunda soru işaretlerini içinde barındırıyor. Ümitcan Uygun'un sevgilisi Aleyna Çakır'ı darp ettiği ve bayıldıktan sonra videoya çektiği görülüyor. Facebook'ta soyadlarını aynı yapan sevgililerin, birlikte yaşadığı ifade ediliyor. Olay gecesi Ümit'in arkadaşlarıyla Aleyna'nın evinin önünde toplandıkları, alkol aldıkları ve sabaha karşı da Aleyna'nın ölüm haberinin geldiği iddia ediliyor.
ALEYNA ÇAKIR KİMDİR?
1999 doğumlu Aleyna Çakır adını kullanan Sema Esen Keçiören İlçesi Yükseltepe Mahallesinde yaşayan 21 yaşındaki bir genç kızdır. Takma isim kullandığı bilinen Aleyna Çakır'ın asıl ismi Sema Esen'dir.