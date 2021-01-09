Exxen platformunun yayın hayatına başlaması ve yeni sezonun gelmesiyle birlikte Acun Ilıcalı'nın gündeminde bu kez bambaşka bir konu yer alıyor. Geçen hafta Masterchef Türkiye'nin final yapmasıyla birlikte Survivor 2021 9 Ocak akşamı ekranlarda olacak. Öte yandan Masterchef'in reytinglerinin iyi olması ve yılbaşında özel bir programla ekranlarda olan; juri koltuğunda Murat Boz, Ebru Gündeş, Beyazıt Öztürk ve Hadise'nin oturduğu O Ses Türkiye'nin başlayacağı konuşulmakta. O Ses 2021 Yılbaşı programıyla da bunun sinyalleri verilmişti. Ancak bu programların başlaması yayın akışını sıkıntıya soktu. Bu nedenle Acun Ilıcalı'nın yeni sezonda O Ses Türkiye ve diğer programların yayın akışında sıkıntı olmasın diye Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin fişini çektiği konuşuluyor.

O DİZİNİN FİŞİ ÇEKİLİYOR

Yılbaşı akşamı özel bir programla ekranlarda O Ses Türkiye'nin yeni sezonu da başlayabileceği konuşuluyor. Acun Ilıcalı'nın TV8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin üstünü çizdiği iddialar arasında yer aldı.