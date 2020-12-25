Son dakika...SON DAKİKA: Aleyna Çakır cinayetinin şüphelisi Ümitcan Uygun'a soruşturma! Müge Anlı'da işlenen Aleyna Çakır cinayetinin baş şüphelisi Ümitcan Uygun TikTok canlı yayınında fenomen Abdullah S.'yi "Seni öldüreceğim" diyerek tehdit etmişti...Uygun hakkında 'tehdit' suçundan soruşturma başlatıldı.
Aleyna Çakır, 3 Haziran'da 2020'de Keçiören ilçesinde evde ölü bulundu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un, daha önce Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler ise ölümünden kısa süre sonra sosyal medyada yer aldı. Bunun üzerine Ümitcan Uygun, polis ekiplerince gözaltına alınıp, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Günlerce televizyon programına katılan Aleyna Çakır'ın ailesi, kızlarının ölümünden Ümitcan Uygun'u sorumlu tutarken, Uygun'un annesi Gülay Uygun, 17 Eylül akşamı, Ankara Keçiören'de bir akrabasının evine yakın dağlık alanda başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Çakır ve Uygun'un ölümüne ilişkin soruşturmalar sürüyor.
TEHDİT SORUŞTURMASI
Ümitcan Uygun, önceki gün sosyal medya platformu 'Tiktok' fenomoni Abdullah S.'nin yayınına bağlandı. Uygun'un, Abdullah S.'ye, Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili 'adalet yerini bulacak' yönündeki sözleri üzerine hakaret ve tehditte bulunduğu "Seni öldüreceğim" dediği iddia edildi. Şikayet Ümitcan Uygun hakkında 'tehdit' suçundan soruşturma başlatıldı. Uygun, soruşturma kapsamında Ankara Adliyesi'nde savcıya ifade verdi. İfadesinin ardından, nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Uygun, adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
İŞTE BÖYLE TEHDİT ETTİ...
3 Haziran günü evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılmış bir şekilde bulunmuştu Aleyna Çakır. Herkes buna intihar demişti ancak Adli Tıp incelemesine göre bu bir intihar değildi.
Aleyna'nın vücudunda işkence izleri vardı. Ankara Keçiören'deki evinde cansız şekilde bulunan Aleyna Çakır'ın davası sürerken, genç kızın ölümüyle ilgili şüpheler devam ediyor.
Aleyna Çakır'ın ölümünde baş şüpheli isim olan Ümitcan Uygun, TikTok canlı yayın videosuna gelen yorumlarla geçtiğimiz günlerde de dikkat çekmişti. Geçtiğimiz Haziran ayında evinde bornoz kuşağı ile kapıya asılı şekilde cansız bedeni bulunan Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun dün akşam Tiktok hesabı üzerinden bir canlı yayın başlattı.
"SENİ DE ÖLDÜRECEĞİM"
Yayın esnasında çok sayıda yorumu okuyan ve cevaplar veren Uygun'un yayınına Tiktok fenomeni Abdullah S. katıldı.
KAN DONDURAN SÖZLER!
Konuşma sırasında 'Adalet yerini bulacak' diyen Abdullah S.'ye sinirlenen ve alkollü olduğu değerlendirilen Uygun, alkol şişelerini göstererek tehdit ve küfürler savurmaya başladı. 'Seni de öldüreceğim' sözleri ise şoke etti.
Video sırasında Ümitcan Uygun'a yorum bölümünden tepki yağdı. Öte yandan yine Uygun'un yakın arkadaşı G.Ö.'nün henüz reşit olmadığı iddia edilen genç bir kızla birlikte olduğu ifade edildi. Abdullah S.'nin yayınına bağlanan G.Ö. daha sonra çektiği küfür dolu video ile genç kızın reşit olduğunu ileri sürmesi dikkat çekti.
DAHA ÖNCE DE 'KUDURUN' DEMİŞTİ...
Geçtiğimiz ay Ümitcan Uygun, kendisi hakkında yapılan haberler ve yorumlara ilişkin sosyal medya hesabından canlı yayın açıp açıklamalarda bulundu. Ümitcan Uygun'un akılalmaz sözleri ise sosyal medyada büyük tepki çekti…
"KUDURUN"
Aleyna Çakır cinayetinde baş şüpheli olarak gösterilen eski sevgili Ümitcan Uygun, bu sefer de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki çekti. Uygun, Instagram üzerinden canlı yayın yaparak, "Benim hakkımda kötü yazan arkadaşlar sizin hepinize sesleniyorum. Ben ayakta durduğum sürece siz kudurun, kafayı bozun" dedi.
İNFİAL YARATAN VİDEO...
Daha önce bir video yayınlayarak Aleyna Çakır hakkında konuşan Ümitcan Uygun, "Aleyna Çakır benim çok sevdiğimdir. İsteyerek, bilerek ona zarar vermem, veremem. Sosyal medyada bazı videolar çıktı. O videoda yaptıklarımdan ötürü son derece hatalıyım. O gün çok fazla alkollü olduğum için sinir krizine girdim ve Aleyna astım hastası olduğu için bir kere vurduğumda bayıldı. Yaptıklarımdan pişmanım başta Aleyna'nın ailesine başsağlığı diliyorum ve ... ağabeyimden özür diliyorum. Ama ben bu konu hariç suçsuzum. Karalamalara karşı diyecek bir şeyim yok. Üzüntümü sessiz yaşıyorum. Benim cezamı da ... ağabeyim vermiştir" ifadelerini kullanmıştı.