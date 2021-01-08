Diğer yandan ise fragmanda Naci'nin "Hiç bir şey geçmeyecek. Ölüyorum ben" sözleri dikkat çekiyor.

MASUMLAR APARTMANI'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

İlk aşkının evli olduğunu öğrendikten sonra büyük bir şok yaşayan Safiye'nin davranışları değişti. Safiye'nin bu hale Naci yüzünden geldiğini düşünen Han, sorunu kökten çözmek için bir adım atmaya kalkıştı. Ancak bu adımı Han'ın geçmişiyle yüzleşmesine neden oldu.