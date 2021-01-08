İzleyici ne umdu ne buldu! Masumlar Apartmanı'nın yıldızı diziyi bırakıyor! Herkes 'Doğru mu bu?' diye soruyor senaryo yanacak... TRT ekranlarında izleyici karşısına çıkan Masumlar Apartmanı ilk günden en çok merak edilen diziler arasında yer aldı. Yayınlanan yeni bölümleri, fragmanları ve birbirinden ilginç karakterleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Ancak izleyici o karakterlerden birine yakın zamanda veda edebilir. Sosyal medyada bir anda patlayan ayrılık iddiası herkesi şoke etti. Masumlar Apartmanı'nda yaprak dökümü başladı mı? İşte detaylar...
Başrollerinde Birkan Sokullu ve Farah Zeynep Abdullah'ın yer aldığı Masumlar Apartmanı'nın 17. bölümü merakla beklenirken ayrılık haberi herkesi şaşırttı.
Masumlar Apartmanı, ilk yayınlandığı günden itibaren ilgiyle takip edilmeye, ses getirmeye devam ediyor. Salı günleri TRT 1'de yayınlanan dizi, günün en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor.
16 bölümünden sonra Naci karakterine hayat veren oyuncunun diziden ayrılacağı iddiaları ortaya atıldı. Diziden ölerek ayrılacak oyuncunun ölüp ölmeyeceği merak konusu oldu.
Naci karakteri için henüz bir açılama yapılmadı dizi tarafından.
NACİ KARAKTERİ DİZİDEN AYRILACAK MI?
Dizide Naci karakterini, oyuncu Tansel Öngel canlandırıyor. Safiye'nin yıllar önce aşık olduğu adam olan Naci, Neriman'ın öğretmenliğini yapıyor. Safiye, Naci'yi öldü olarak biliyor ancak Naci hala yaşıyor. Naci'de, Safiye'ye aşıktır ancak Safiye'nin karşısına çıkmaya cesaret edemiyor. Naci'nin Safiye'den vazgeçmeyeceği ve bir gün karşılaşacakları tahmin edilmektedir. Bu sebepten dolayı Naci karakterinin diziden ayrılması, şimdilik söz konusu değildir.
MASUMLAR APARTMANI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Masumlar Apartmanı 17. bölüm dün akşam ekranlarda yer almadı. Yılbaşı nedeniyle 1 hafta ara verilirken yeni bölüm 12 Ocak Salı günü ekrana gelecek.
MASUMLAR APARTMANI'NIN 17. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI! SAFİYE SİNİR KRİZİ GEÇİRİYOR
İlk aşkı Naci'yle yakınlaşmaya başlayan Safiye, dizinin yeni bölümünde Naci ve karısını karşısında görünce büyük bir şok yaşıyor. İnci'yle evli olduğunu öğrendiği kardeşi Han'ı evden gönderen Safiye, sinir krizi geçirerek evdeki eşyaları ve annesinin fotoğrafını kırıyor. Kanlar içinde kalan ablasını gören Han ise yardımlarına koşuyor.
Diğer yandan ise fragmanda Naci'nin "Hiç bir şey geçmeyecek. Ölüyorum ben" sözleri dikkat çekiyor.
MASUMLAR APARTMANI'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
İlk aşkının evli olduğunu öğrendikten sonra büyük bir şok yaşayan Safiye'nin davranışları değişti. Safiye'nin bu hale Naci yüzünden geldiğini düşünen Han, sorunu kökten çözmek için bir adım atmaya kalkıştı. Ancak bu adımı Han'ın geçmişiyle yüzleşmesine neden oldu.
Bu sırada babasının sağlık durumunun kötü olduğunu duyan Ege, derinden sarsıldı. Ablasının babasına karşı soğukluğundan rahatsız olan Ege, sert bir tepki gösterdi.