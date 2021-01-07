AKINCI 2. bölüm fragmanı: Herkes Akıncı'nın peşinde... "Gerçek bir kahraman, iyi bir insan olabilmek için kendisiyle savaşandır"

Kemal, bir yandan eylemi sorunsuz atlatmayı bir yandan da Akıncı'yı yakalamanın peşindedir.

Akıncı'nın 1. Bölüm etiketi #Akıncı Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, 1. sıraya kadar yükseldi.

Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, ilk bölümü hem ekran başında hem de sosyal medyada büyük ilgi gören Akıncı, şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın zorlu mücadelesini yeni bölümlerinde izleyiciyle buluşturmaya devam edecek.

Proje tasarımını ve senaryosunu Hakan Kandal'ın, yönetmenliğini Veli Çelik'in üstlendiği başrollerini Şükrü Özyıldız, Büşra Develi paylaştığı Akıncı dizisinde; Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi güçlü isimler yer alıyor.

Tüm oyunu bozdu! İşte AKINCI 1. bölümde nefeslerin tutulduğu anlar! Akıncı konvoya saldırdı, komiserin operasyonu nefes kesti. Büyük bir heyecanla beklenen Akıncı dizisi oyuncuları kimdir? İşte Akıncı oyuncu kadrosu ve 1. bölümde dikkat çeken sahneler...

Akıncı'da yaşanan çatışma sahnesi geceye damga vurdu. Akıncı, terör örgütlerine silah teslimatı yapan ve İstanbul'u kana bulamaya çalışan konvoyun peşine takıldı.

Türk polisine yapılan saldırının konvoyla Akıncı arasında yaşanan çatışma sahnesi izleyenlerin nefeslerini tuttuğu anlara sahne oldu. İşte Akıncı'da yaşanan o anlar…

Suç dünyasına karşı amansız bir mücadele yürüten Akıncı, terör örgütlerine İstanbul'da yapılacak silah teslimatını haber aldığında bu duruma müdahale etmek ister. Orhan, topladığı istihbaratla ona bu 'bıçak sırtı' operasyonda yardımcı olur.

NERGİS EMİROĞLU ÇATIŞMANIN ORTASINDA!

Üç yıldır Akıncı ile ilgili yaptığı haberlerle tanınan ve onun gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan gazeteci Nergis Emiroğlu da hem haberin hem de Akıncı'nın peşindedir.Ve sonunda Nergis ile Akıncı karşı karşıya gelir...

AKINCI BAĞLANTILARI ARAŞTIRIYOR

Akıncı bir yandan silah teslimatını durdurmaya çalışırken bir yandan da ülkede birçok yasa dışı faaliyetin arkasında olan örgütün Türkiye'deki bağlantılarının kim olduğunu bulmaya çalışmaktadır.

Akıncı'nın 1. bölümüne Şükrü Özyıldız'ın canlandırdığı Akıncı karakteri Fatih Sultan Mehmet Han'ın türbesini ziyaret etti. O anlara Akıncı'nın "Kanımın son damlasına kadar sultanımın şehrini koruyacağım..." sözleri damgasını vurdu.

FETİH SURESİNİ OKUDU...

Dizinin ilk bölümünde Akıncı'yı canlandıran Şükrü Özyıldız'ın okuduğu Fetih Suresi damga vurdu.



Terör örgütlerine silah taşıyan konvoy ile girdiği çatışmanın ardından Akıncı'nın kılıcının üzerinden Fetih Suresini okuması izleyicileri derinden etkilerken sahne sosyal medyanın çok konuşulanları arasına girdi.

Ele avuca sığmayan, başına buyruk çalışmayı seven Komiser Cüneyt bizzat Akıncı dosyasında görev almak üzere İstanbul'a çağrıldı.

Komiser Cüneyt'in aksiyon dolu sahneleri izleyiciyi ekran başına kilitledi.



AKINCI'NIN SOLUK KESEN ANTREMANI!

Aksiyon dolu sahneleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Akıncı, antreman sahnesiyle tam puan aldı. Şükrü Özyıldız'ın antreman sahnesi sosyal medyanın en çok konuşulanları arasına girdi.

FATİH VE ATATÜRK SAHNESİ...

Akıncı'nın başrol oyuncusu Şükrü Özyıldız'ın, tarih dersinde anlattıkları izleyicileri derinden etkiledi. Öğrencilere kahraman tanımı yapan Fatih öğretmen (Akıncı) Atatürk'ün 'Milli kültürümüzü muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız' sözünü öğrencilerine aktardı.

Bu sözün kendisi için en önemli söz olduğunu söyleyen Fatih öğretmen, Atatürk'ün bu sözünün cümlenin ülkemizin nihai hedefini ortaya koyduğunu belirtti. Fatih Sultan Mehmet'in tahta çıkışını, hayallerini ve başarılarını anlatan Akıncı'nın sözleri izleyiciyi ekran başına kilitledi.