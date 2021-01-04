Eski sunucu Defne Samyeli, dün büyük kızı Deren Talu ile yürüyüşe çıktı. Samyeli, 'Akıncı' dizisiyle izleyici karşısına çıkan kızına sarıldığı ve öptüğü kareleri Instagram hesabında paylaştı. 24 yaşındaki Deren'in, 48 yaşındaki annesinin boyunu geçmesi dikkatlerden kaçmadı.
Samyeli'nin yakınları, fotoğrafların altına; "Anne kız değil abla kardeş gibisiniz", "Maşallah size çok güzelsiniz" şeklinde yorumlar yaptı. Sosyal medya kullanıcıları ise Samyeli ile kızının boy farkını araştırdı. Defne Samyeli'nin boyunun 1.72, Talu'nun ise 1.78 olduğu anlaşıldı.
Samyeli'nin yakınları, fotoğrafların altına; "Anne kız değil abla kardeş gibisiniz", "Maşallah size çok güzelsiniz" şeklinde yorumlar yaptı. Sosyal medya kullanıcıları ise Samyeli ile kızının boy farkını araştırdı. Defne Samyeli'nin boyunun 1.72, Talu'nun ise 1.78 olduğu anlaşıldı.