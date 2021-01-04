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    'nın 'i boyu ve güzelliğiyle annesi ’yi solladı

    ’nin yeni dizisi ’da karakterini canlandıran , boyu ve güzelliğiyle annesi ’yi solladı. Ana-kızın pozlarına binlerce beğeni yağdı.

    Annesini geçti!
    Eski sunucu , dün büyük kızı ile yürüyüşe çıktı. Samyeli, '' dizisiyle izleyici karşısına çıkan kızına sarıldığı ve öptüğü kareleri Instagram hesabında paylaştı. 24 yaşındaki Deren'in, 48 yaşındaki annesinin boyunu geçmesi dikkatlerden kaçmadı.




    Samyeli'nin yakınları, fotoğrafların altına; "Anne kız değil abla kardeş gibisiniz", "Maşallah size çok güzelsiniz" şeklinde yorumlar yaptı. Sosyal medya kullanıcıları ise Samyeli ile kızının boy farkını araştırdı. Defne Samyeli'nin boyunun 1.72, Talu'nun ise 1.78 olduğu anlaşıldı.

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