Yerli ve milli süper kahraman Akıncı'dan '1 Dolar' göndermesi! Atv'nin fantastik dizisi Akıncı 2. bölüm ile ekranlara gelmek için gün sayıyor. Büyük ses getiren Akıncı 1. bölüm sahnelerini kaleme alan Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, dizideki çok özel mesajları anlattı. İşte o yazı...
Atv'nin fantastik dizisi Akıncı'nın nasıl özel mesajlar içerdiğini pazar günü bu köşede yazmıştım. Köşeye sığmayanlar ise bugüne kaldı. Özellikle '1 Dolar' mesajı, akıllara hemen FETÖ'yü getirdi. Örgütün İstanbul temsilcisi Cevdet, sokaktaki boyacı çocuğa bir dolar verdi. Ardından müzayede salonunda tarihi kolye için çekiştiği adamın son olarak sürdüğü "2 milyon dolar" teklifine karşılık "2 milyon 1 dolar" dedi. Adam mesajı aldı ve artırmadan hemen çekildi.
Diğer mesaj 'kask kafalıları' hedef alıyordu. Akıncı takım elbisesini giyip, her sabah kaskını takarak motosikletle okula gidiyor. İlk sahnede evden çıkarken, kız kardeşi yetişip, kaskını uzatıyor, "Aman sakın unutma" diyerek. Bir başka sahnede Fatih Öğretmen, mesai arkadaşı Yeliz Öğretmen'e "Sizi gideceğiniz yere götürmek isterdim ama ikinci kaskım yok" diyor. Ardından kahramanımızın, yanında Yeliz Öğretmen olduğu halde, motosikletini iterek restoranın yolunu tuttuğunu görüyoruz. Akıncı'nın motosiklet kullanırken kask takmayıp, hayatlarını riske eden 'kask kafalılara' mesajı açık: "Aptallığın adı kahramanlık değildir!.."
Superman'in, Spiderman'in işi kolay. Birkaç kötüyü alt ettiler mi, mesaileri bitiyor. Ya Akıncı ne yapsın? Trafikten çeteye, derin devletten uluslararası silah baronlarına kadar türlü melanetle uğraşmak zorunda... Az daha unutuyordum, bir de annesinin "Yeliz ile evlen, ben torun sevmek istiyorum" baskısı var!
Yüksel Aytuğ'un pazar günü kaleme aldığı yazı ise şöyleydi;
Atv'nin yeni dizisi Akıncı'yı heyecanla bekliyordum. Çünkü dizi deyince önce aşk üçgenlerinin aklımıza gelmesinden artık fena halde sıkılmıştım. Sonunda fantastik bir süper kahraman dizisi geliyordu işte. Hem de tamamen yerli ve milli...
Akıncı, bir tabur Amerikan üniformalı paralı askeri tek başına ormanda kıstırıp imha etti. Bir süper kahramandan beklediğimiz de buydu zaten. Ağaçlara tırmanırken Spiderman'e, sis bombası ve yıldız fırlatırken Ninja Turtles'a, üsteki asistanından yardım alırken Batman'e, 30 kişi üzerine ateş ederken yara almamasıyla Kaptan Amerika'ya, TV muhabirinden sevgili yaparken Superman'e tur bindirdi.
Ama onlardan önemli bir farkı vardı. Diğerlerinin başında "Hadi oğlum yaşın geldi, seni Hacer ile everelim artık" diyen bir anneleri yoktu.. Bu arada ormanda gizlenirken süper motosikletinin fosforlu kırmızı şeritleri olmasaydı daha iyiydi ya neyse. Dizi tüm fantastik görünümüne rağmen son derece etkileyici mesajlar da içeriyordu. ABD'nin derin devletinin kontrolden çıkması, '5'li' denilen bir oluşumun boyunduruğuna girmesi gibi. (Bu atıf, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözünü akıllara getirdi)
En sağlam mesaj ise gündüzleri tarih öğretmenliği yapan Akıncı'nın (Fatih Öğretmen) Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet dersiydi. Öğrencilerine iki liderin genç yaşlarında başardıklarını anlatırken, "Siz de onlar gibi hayal kurun ve bunları gerçekleştirmek için çalışın. Önünüzde bu örnekler varken hayali kahramanlara ihtiyacınız yok" dedi.
Asıl ders ise her fırsatta kendi siyasi menfaatleri için Atatürk ile Fatih'i yarıştırmaya kalkanlara idi.
Dizi istikbal vâdediyor. Ama aksiyon sahnelerine biraz daha yatırım yapılması şartıyla...
Son söz: Ben çocuğumun odasında Spiderman yerine Akıncı'nın posterinin asılı olmasını tercih ederim.