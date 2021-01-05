En sağlam mesaj ise gündüzleri tarih öğretmenliği yapan Akıncı'nın (Fatih Öğretmen) Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet dersiydi. Öğrencilerine iki liderin genç yaşlarında başardıklarını anlatırken, "Siz de onlar gibi hayal kurun ve bunları gerçekleştirmek için çalışın. Önünüzde bu örnekler varken hayali kahramanlara ihtiyacınız yok" dedi.

Asıl ders ise her fırsatta kendi siyasi menfaatleri için Atatürk ile Fatih'i yarıştırmaya kalkanlara idi.