atv ekranlarındaki macerasında zirveyi asla elden bırakmayan Bir Zamanlar Çukurova dinmeyen temposuyla izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Kadrosunda Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Melike İpek Yalova, Nazan Kesal, Esra Dermancıoğlu gibi isimleri bulunduran Bir Zamanlar Çukurova'ya bir süre önce Vahide Perçin ve Uğur Güneş veda etmişti. Senaryonun aslarından olan bu iki oyuncunun ayrılığının şoku henüz atlatılamamışken izleyici bir yıldıza veda etmek durumunda kalabilir. Sosyal medyada ortaya atılan bir iddia izleyicileri kahretti. İşte detaylar...