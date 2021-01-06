Akıncı'nın kostümüne Hollywood terziliği! İşte herkesin merak ettiği özel kostümün ardındaki hikaye...

Ünlü Çizer Ergün Gündüz Tasarımı

Kostümün tasarımındaki imza Türk çizgi roman dünyasının yakından tanıdığı bir isme ait. Ergün Gündüz'ün tasarladığı kostüm; Hollywood'un yakından tanıdığı ve süper kahraman hikayelerini konu alan bir çok dizi ve sinema filminin kostümlerini üretmiş olan Fransız Parallel Life Studios firması tarafından özel olarak üretildi. Pandemi döneminde gerçekleşen üretim sürecinde Parallel Life Studios tasarımcıları sıkça Türkiye'ye gelerek Şükrü Özyıldız ile özel provalar gerçekleştirdi. Türkiye'de bugüne kadar hiç kullanılmamış bir kumaş da bu kostüm için özel olarak üretildi. Akıncı'nın sembolü olan 'Hilal' ayrıntısı ise kostümün göğsüne ayrı olarak işlendi.