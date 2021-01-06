Osman Bey, obada nizamını sağlamak için neler yapacak? Osman Bey tarafından cezalandırılan Dündar Bey'in tepkisi ne olacak? Göktuğ ve Targun'un obadan sürülmesi Osman Bey'in stratejisi mi? Osman Bey, 'kozmik oda'daki belgelerde hangi kritik bilgilere ulaşacak? Papa'nın ajanları belgelere ulaşmak için nasıl bir plan kuracak? Osman Bey, elde ettiği belgelerle uç bölgesinin kaderini nasıl değiştirecek?

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 41'inci bölümü de seyirciden büyük ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.