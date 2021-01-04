Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in ve yönetmenliğini Veli Çelik'in üstlendiği 'Akıncı' dizisi ise daha ilk bölümde özellikle aksiyon sahneleriyle göz doldurdu. "Yabancıların 'Batman'i, 'Örümcek Adam'ı varsa bizim çocukların da 'Akıncı' gibi yerli süper kahramanları olmalıydı ve oldu" diyen Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel bugünkü yazısında Akıncı'yı kaleme aldı. İşte o yazı…
Atv'nin yeni dizisi 'Akıncı' merak edildiği kadar varmış. Nihayet bizim de modern anlamda fantastik bir süper kahramanımız oldu.
AKINCI 2. BÖLÜM FRAGMANI - TIKLA
Yeşilçam'da çekilen süper kahraman filmlerini kendi dönemi ve koşulları içinde değerlendirmek gerekir.
Yapımcılarımız dönem dönem süper kahraman öyküleri çekmeyi denedi ama teknolojide, görsellikte ve aksiyon sahnelerinde hep sınıfta kaldı.
Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in ve yönetmenliğini Veli Çelik'in üstlendiği 'Akıncı' dizisi ise daha ilk bölümde özellikle aksiyon sahneleriyle göz doldurdu.
Süper kahraman yapımlarında aksiyon sahnelerini çekmek zordur. Çektiğiniz de hemen türünün en iyileri Hollywood yapımlarıyla karşılaştırılır. 'Akıncı'da özellikle paralı askerlerin ormanda yok edilmesi, üst sahnesi, ağaçlara tırmanma bölümü vs. aksiyon sahneleri başarılıydı.
Dizide efektler, görsellik, dövüş koreografileri etkileyici. Tempo da iyi ayarlanmıştı, izleyiciler hiç sıkılmadan akıcı bir öykü izledi. Başroldeki Şükrü Özyıldız'ın dersine iyi çalıştığı, özellikle yakın dövüş sahnelerinde kendini hissettirdi.
Büşra Develi ile Şükrü Özyıldız'ın uyumlu bir ikili olacakları daha ilk bölümde anlaşıldı. Yıldıray Şahinler ve Erkan Bektaş başta olmak üzere yan rollerdeki değerli oyuncuların performansları da göz doldurdu.
Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet'e yapılan göndermedeki mesaj yerindeydi.
'Akıncı' dizisinin çekileceği haberi ilk çıktığında "Olmaz bu iş, zor çekerler", "Süper kahraman öyküsünün altından kalkamazlar" diyenler çok olmuştu. Dizi daha ilk bölümünde kötümser yorumlar yapanları yanılttı! Demek ki, bahane üretmemek lazımmış, çalışınca oluyormuş.
Yabancıların 'Batman'i, 'Örümcek Adam'ı varsa bizim çocukların da 'Akıncı' gibi yerli süper kahramanları olmalıydı ve oldu.