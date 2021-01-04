Yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in ve yönetmenliğini Veli Çelik'in üstlendiği 'Akıncı' dizisi ise daha ilk bölümde özellikle aksiyon sahneleriyle göz doldurdu. "Yabancıların 'Batman'i, 'Örümcek Adam'ı varsa bizim çocukların da 'Akıncı' gibi yerli süper kahramanları olmalıydı ve oldu" diyen Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel bugünkü yazısında Akıncı'yı kaleme aldı. İşte o yazı…