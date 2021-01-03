Akıncı, bir tabur Amerikan üniformalı paralı askeri tek başına ormanda kıstırıp imha etti. Bir süper kahramandan beklediğimiz de buydu zaten. Ağaçlara tırmanırken Spiderman'e, sis bombası ve yıldız fırlatırken Ninja Turtles'a, üsteki asistanından yardım alırken Batman'e, 30 kişi üzerine ateş ederken yara almamasıyla Kaptan Amerika'ya, TV muhabirinden sevgili yaparken Superman'e tur bindirdi.

Ama onlardan önemli bir farkı vardı. Diğerlerinin başında "Hadi oğlum yaşın geldi, seni Hacer ile everelim artık" diyen bir anneleri yoktu.. Bu arada ormanda gizlenirken süper motosikletinin fosforlu kırmızı şeritleri olmasaydı daha iyiydi ya neyse.