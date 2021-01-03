Yerli ve milli süper kahraman AKINCI! ATV'nin yeni yıla bomba gibi giriş yapan dizisi Akıncı 1. bölüm ile fantastik bir süper kahraman dizisi olarak yayın hayatına başladı. Spiderman, Ninja Turtles, Kaptan Amerika ve Superman'e tur bindiren Akıncı 1. bölüm ile büyük ses getirdi. İşte Sabah gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ'un kaleminden Akıncı...
Atv'nin yeni dizisi Akıncı'yı heyecanla bekliyordum. Çünkü dizi deyince önce aşk üçgenlerinin aklımıza gelmesinden artık fena halde sıkılmıştım. Sonunda fantastik bir süper kahraman dizisi geliyordu işte. Hem de tamamen yerli ve milli...
Akıncı, bir tabur Amerikan üniformalı paralı askeri tek başına ormanda kıstırıp imha etti. Bir süper kahramandan beklediğimiz de buydu zaten. Ağaçlara tırmanırken Spiderman'e, sis bombası ve yıldız fırlatırken Ninja Turtles'a, üsteki asistanından yardım alırken Batman'e, 30 kişi üzerine ateş ederken yara almamasıyla Kaptan Amerika'ya, TV muhabirinden sevgili yaparken Superman'e tur bindirdi.
Ama onlardan önemli bir farkı vardı. Diğerlerinin başında "Hadi oğlum yaşın geldi, seni Hacer ile everelim artık" diyen bir anneleri yoktu.. Bu arada ormanda gizlenirken süper motosikletinin fosforlu kırmızı şeritleri olmasaydı daha iyiydi ya neyse.
Dizi tüm fantastik görünümüne rağmen son derece etkileyici mesajlar da içeriyordu. ABD'nin derin devletinin kontrolden çıkması, '5'li' denilen bir oluşumun boyunduruğuna girmesi gibi. (Bu atıf, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Dünya beşten büyüktür" sözünü akıllara getirdi)
En sağlam mesaj ise gündüzleri tarih öğretmenliği yapan Akıncı'nın (Fatih Öğretmen) Atatürk ve Fatih Sultan Mehmet dersiydi.
Öğrencilerine iki liderin genç yaşlarında başardıklarını anlatırken, "Siz de onlar gibi hayal kurun ve bunları gerçekleştirmek için çalışın. Önünüzde bu örnekler varken hayali kahramanlara ihtiyacınız yok" dedi. Asıl ders ise her fırsatta kendi siyasi menfaatleri için Atatürk ile Fatih'i yarıştırmaya kalkanlara idi.
Dizi istikbal vâdediyor. Ama aksiyon sahnelerine biraz daha yatırım yapılması şartıyla...
AKINCI 2. BÖLÜM FRAGMANI - TIKLA
Son söz: Ben çocuğumun odasında Spiderman yerine Akıncı'nın posterinin asılı olmasını tercih ederim.