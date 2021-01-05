Birgün'ün Akıncı hazımsızlığı! Sırf ATV'de yayınlanıyor diye karalamaya çalıştı...

Tarkan', 'Kara Murat' filmleriyle büyüyerek geçmişini öğrenen, ecdadıyla gurur duyan bir neslin, 'Akıncı' gibi bir milli süper kahramanı olmasını hazmedemeyen linçci tayfa yine devreye girdi. İşte Sabah gazetesi yazarı Mevlüt Tezel'in yazısı...

Çok acayip kafalar var! Yahu ne olacak bizim de 'Akıncı' gibi bir milli süper kahramanımız olsun, çocuklar, gençler ondan ilham alsın işte. Bizim kuşak 'Tarkan', 'Kara Murat' filmleriyle büyüdü, geçmişini öğrendi, ecdadıyla gurur duydu. Ama karşımızda öyle bir muhalif zihniyet var ki, sırf dizi ATV'de yayınlanıyor diye reytinglerde çakılmasını istiyorlar! Diziyi karalamak, dalga geçmek için sosyal medyada kampanya düzenliyorlar. Vallahi çok gülüyorum, bu nasıl bir ruh halidir? Günaydın köşe yazarı Mevlüt Tezel bugünkü yazısında Akıncı'yı kaleme aldı. İşte o yazı…

'Payitaht Abdülhamid', 'Diriliş Ertuğrul' gibi dizilerin ardından yandaşların 'Osmanlıcı duygulara' hitap eden yapımlarına son olarak bir süper kahraman dizisi eklendi. 'Yerli ve milli' bir süper kahramanın hikâyesinin anlatıldığı 'Akıncı' dizisinin ilk bölümünde toplam 71 kişi öldürüldü.'

Bu haber spotu muhalif Birgün gazetesine ait. Haberin detayında dizide hangi karakter, kaç kişiyi öldürdü tek tek yazılmış.

Dizinin reyting oranlarından 'başarılı-başarısız' hesabı yapan gazeteler, "Yerli süper kahraman mı olur?" deyip diziyi akıllarınca ti'ye almaya çalışan Twitter muhalifleri de oldu.

Çatışmada 50 kişi de ölür, bin, 10 bin kişi de... Bu haberle Birgün gazetesi ne yapmak, nereye varmak istemektedir?

Çok acayip kafalar bunlar! Yahu ne olacak bizim de 'Akıncı' gibi bir milli süper kahramanımız olsun, çocuklar, gençler ondan ilham alsın işte. Bizim kuşak 'Tarkan', 'Kara Murat' filmleriyle büyüdü, geçmişini öğrendi, ecdadıyla gurur duydu.

Karşımızda öyle bir muhalif zihniyet var ki, sırf dizi ATV'de yayınlanıyor diye reytinglerde çakılmasını istiyorlar! Diziyi karalamak, dalga geçmek için sosyal medyada kampanya düzenliyorlar. Vallahi çok gülüyorum, bu nasıl ruh halidir?