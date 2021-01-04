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    • 04.01.2021 19:48
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    Maraşlı dizisinin 1. bölüm tanıtımı nefes kesti

    Atv ekranlarında 11 Ocak 2021 Pazartesi günü izleyiciyle buluşacak Maraşlı dizisinin 1. bölümü için nefesleri kesen yeni bir tanıtım daha yayınlandı. Maraşlı'nın yapımını Tims&B Productions'ın, yapımcılığını ve 'ın üstlendiği, başrollerini ve paylaşıyor. İşte Maraşlı’nın 1. bölüm ön izlemesi...

    atv'nin yeni yılda merakla beklenen iddialı yapımı "Maraşlı"nın yayınlanan yeni tanıtımı heyecanı arttırdı.

    Yapımını Tims&B Productions'ın, yapımcılığını ve 'ın üstlendiği, başrollerini ve 'un paylaştığı "Maraşlı"nın yüksek tempolu nefes kesen Maraşlı'nın 1. bölüm ön izlemesi atv ekranlarından izleyiciyle buluştu.

    Maraşlı'nın yayınlanan ilk bölüm tanıtımında, Mahur'un (Alina Boz) istemeden tanık olduğu cinayet, hayatının bir günde değişmesine neden oldu.

    Maraşlı'nın (Burak Deniz), aynı gün tanıştığı Mahur'un hayatını kurtarması ve Mahur'un babasının, artık hayatı tehlikede olan kızını korumaya almak için Maraşlı'ya yaptığı teklif ise büyük merak uyandırdı.

    Senaryosunu , , 'un,yönetmenliğini 'ün üstlendiği dizinin kadrosunda ayrıca; , , , , , , , Neslihan Acar, Sinem Akyol, Türkü Su Demirel, Gizem Kala ve Bedriye Rosa Çelik rol alıyor. Ezber bozan hikayesi ve görkemli kadrosuyla yeni yıla damga vuracak olan Maraşlı, çokyakında atv ekranlarından izleyicisiyle buluşmak için gün sayıyor…

    MARAŞLI DİZİSİNİN KONUSU NE?

    Dizi, kızı Zeliş'in vurulmasıyla hayatında yeni bir sayfa açan; gözü pek, cesur, adaleti kendi bildiği yollarla sağlamaya çalışan Maraşlı'nın, bir gün istemeden büyük bir olayla karşılaşan Mahur'la tanışması ve hayatını kurtarması sonucu, hem aşkın hem de büyük sırların peşinde soluksuz bir serüvene sürüklenmesini konu alıyor.

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